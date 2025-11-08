我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧（左）不捨謝侑芯（右）離世，也發文澄清許多謠言。（圖／雪碧 IG @sprite0719ss）

網紅謝侑芯在馬來西亞不幸身亡，歌手黃明志也涉入其中，案件疑點重重，目前馬國警方正朝謀殺方向調查，據悉謝侑芯是由網紅雪碧介紹到馬來西亞，外傳雪碧過去也曾介紹許多模特兒到新馬「花場」工作，保底6萬元起，還包機票住宿，引來討論。根據《鏡週刊》報導，雪碧過去曾被指擔任仲介，引薦許多女模到新馬花場工作，保底6萬元起。花場是新加坡的娛樂產業，主要設於夜店的舞台區，女模和舞者會在台上熱舞，如果有客人喜歡，可透過花姐打賞吊花，金額480元至2萬4千元不等，甚至還有人會被帶出場，提供性服務。不過雪碧也發文澄清，並非是她介紹謝侑芯去大馬，也不是所謂的女模仲介，強調謝侑芯的生活非常單純，也不太喝酒，「至於網路謠言，說我仲介伴遊跟一些無中生有的事！我相信等警方調查完，時間會證明一切，等到真相，也還我一個清白！」另外雪碧日前在YouTube上傳了謝侑芯生前和自己錄Podcast的影片，被部分觀眾批評是為了流量而做、不尊重死者等，為此她表示只是想將好友生前最後的樣子留下來，告訴大家謝侑芯曾經存在，並沒有其他用意。