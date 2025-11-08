英國哈利王子（Henry Charles Albert David）和妻子梅根（Meghan Markle）再度成為話題人物——這次不是因為王室風波，而是因為他在世界大賽（World Series）現場戴了一頂洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）帽子。由於比賽對手是加拿大藍鳥隊（Toronto Blue Jays），這一舉動被視為對加拿大的「背叛」，引發一片譁然。如今哈利王子出面道歉，並親口解釋事件始末。

加拿大是大英國協的會員國之一，他們在1931年加入該組織，雖然該國在1867年7月1日獲得名義上的獨立。而後加拿大在1982年取得了修憲權並完全獨立，不過兩國仍維持著密切的歷史和文化聯繫。

哈利王子向加拿大道歉：我只是出於禮貌

根據加拿大媒體《CTV News》獨家報導，哈利王子在接受專訪時坦言，他在10月28日（台灣時間29日）與妻子梅根現身洛杉磯道奇球場觀賞世界大賽第4戰時，確實戴上了道奇隊帽子，這讓不少加拿大球迷大為不滿。

哈利王子解釋道：「首先，我要為此向加拿大致歉。我當時感受到很大的壓力，沒有太多選擇。」他透露自己是受道奇隊老闆邀請出席比賽，「當下覺得戴上球隊帽子是出於禮貌的舉動。」

▲哈利王子在接受專訪時坦言，他在10月28日（台灣時間29日）與妻子梅根現身洛杉磯道奇球場觀賞世界大賽第4戰時，確實戴上了道奇隊帽子，這讓不少加拿大球迷大為不滿。（圖／美聯社／達志影像）
「我是藍鳥球迷」　幽默用髮量化解尷尬

在訪談中，哈利王子特地換上了一頂藍鳥隊帽子，並笑著宣告：「從現在開始，我只戴這頂。」他還自嘲說：「我的頭頂頭髮越來越少，在強光下坐著時，若有帽子可以戴，誰不會戴呢？」

王子補充，他在之後的比賽其實是支持藍鳥隊，「我永遠是多倫多球迷，但這樣說可能會讓我回洛杉磯時有點麻煩。」

從加拿大到洛杉磯　「兩國之間的王子」

哈利王子是英國國王查爾斯三世（Charles III）的次子，曾與梅根在加拿大居住過一段時間，如今定居洛杉磯。這次「帽子風波」正好觸動他兩地的情感連結：一邊是他曾經生活過、深受喜愛的加拿大；另一邊則是他現居的洛杉磯與道奇主場。


