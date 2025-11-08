我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒東京養樂多燕子強打村上宗隆正式透過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟（MLB），這位新世代日本巨砲的動向，已成為北美轉會市場的頭號焦點。美國《MLB Network》在今（8）日的節目《MLB Tonight》中，特別製作專題報導。節目中多位分析師與記者一致看好村上宗隆在今年冬季轉會市場掀起轟動，並將其與昔日揚名大聯盟的傳奇球星松井秀喜相提並論，預期他將獲得一份大型合約。《MLB Network》節目分析師普利薩克（D. Plesac）在節目中直言，村上宗隆的打擊型態「讓我想起松井秀喜。」普利薩克進一步分析了村上的優勢與劣勢：「他是日本頂級的重砲打者之一，他能把球往全場各個方向擊出，這點非常符合現代美職的打擊風格。唯一的小問題是他揮空率偏高，但他的力量毫無疑問是頂級的。」普利薩克同時指出，近年來多位日本球員在MLB取得成功，讓美國球團意識到日本棒球水準完全能在美國立足，因此各隊已不再猶豫，將積極投入日職球員的爭奪戰中。《MLB Network》記者莫羅西（J. Morosi）直接點名村上宗隆的潛在落腳處。他明確指出：「村上的主要候補球隊是西雅圖水手與紐約大都會。」這兩支球隊無論在市場規模、資金實力或戰力需求上，都具有簽下這位日本強打的條件。莫羅西也提到外界常將村上與巨人強打岡本和真進行比較，但他認為村上更有機會簽下大型合約，「岡本年紀稍長、打法略有不同，而村上是純正的左打重砲型打者，他在NPB展現的力量，足以在大聯盟立足。」這份評價，讓村上宗隆更有望拿下今冬日本球員的最大張合約。不過，莫羅西（J. Morosi）也提到，最終的防守定位將是決定合約金額的關鍵。他分析：「岡本和真在防守上更像純內野手，但仍有球探相信村上宗隆能勝任三壘。」他指出，如果球團認為村上能每天守三壘，而非轉戰一壘或指定打擊（DH），他的價值與合約金額將大幅提升。反之，若他最終被定位為DH或一壘手，預計球團的評價與出價可能會相對下降。這代表著村上在接下來與各隊洽談時，必須證明自己在三壘的守備能力，才能爭取到最頂級的長約。