本季美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由球員市場的最大焦點之一、前小熊外野手塔克（Kyle Tucker），可能不會穿上洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）的球衣。根據美國媒體報導，塔克希望追求十年以上的超長合約，而這樣的條件恐讓道奇選擇退出競逐。
ESPN名記者爆料：道奇不會全力追塔克
美國《ESPN》知名記者Jeff Passan在節目《The Rich Eisen Show》中指出，他不認為道奇會積極爭取塔克：「我不覺得道奇會在塔克的簽約上投入太多心力。」
Passan分析道：「塔克仍相當年輕，這次自由市場是他人生最重要的機會。他清楚自己想要的——不是高年薪短約，而是長達10年、甚至11或12年的長期合約。雖然不一定能達到像索托（Juan Soto）那樣15年7億6500萬美元的規模，但他會要求接近那個等級的保障。」
道奇經營哲學不同 恐放棄競逐
Passan認為，道奇的運作模式一向偏向「短期高薪」的策略，願意用高金額吸引球星加盟，但避免背負冗長合約風險。若塔克堅持長約，「道奇將不會跟進」，他直言：「雙方理念不合，這筆交易不太可能成真。」
道奇目前外野戰力雖有補強需求，但過去的經驗讓他們在自由市場更加謹慎。本季以1年1700萬美元簽下的外野手康佛托（Michael Conforto）表現令人失望——整季打擊率不到兩成，季後賽更遭排除在名單之外。
市場焦點轉移？塔克將成今冬最搶手球星
隨著塔克確定進入自由市場，他將成為各大球隊眼中的「頂級外野補強」。過去他在芝加哥小熊效力時，展現出穩定的攻擊火力與跑壘威脅，本季繳出打擊率.281、22支全壘打、25次盜壘的全能數據，並連續四年入選全明星。
但對於深知長約風險的道奇而言，Passan的報導顯示他們可能選擇觀望，專注於短約型即戰力球員。
塔克會有市場，但道奇不是那支球隊
「塔克想要十年或更長的合約，」Passan強調，「這樣的條件不適合道奇，但會讓其他球隊眼睛一亮。」
隨著冬季會議即將登場，這位「自由市場最炙手可熱的外野手」的去向，勢必成為今冬MLB最大看點之一。
消息來源：CoCoKARAnext
