▲吳彥祖公開與老婆Lisa合照。（圖／翻攝自吳彥祖微博）

香港男神吳彥祖與妻子Lisa Selesner（雷珊）結婚15年，感情依舊甜蜜如初，6日他在社群上曬出兩人於美國SEMA車展的合照，這是夫妻睽違23年首度再度合作，畫面曝光瞬間掀起熱議，吳彥祖笑稱：「我們的第一份工作是在香港拍雜誌封面，當時我們剛開始秘密交往。」如今能在公開場合攜手並肩，他直呼「太棒了」。細數過往吳念祖的寵妻形象，他曾公開向老婆表示：「沒妳活不下去！」夫妻感情令人動容。照片中，吳彥祖與Lisa相視而笑，臉上洋溢幸福笑容，不少網友直呼「2人越來越有夫妻臉！」更有人留言大讚Lisa：「自然又有自信，最迷人的是真實狀態。」吳彥祖回憶當年戀情，坦言因狗仔盛行而低調交往1年多，如今能自在合體工作，他笑說：「我們不再需要躲藏了。」Lisa在2002年透過友人認識吳彥祖，起因竟是一張廣告照「一見鍾情」，2人戀愛8年後於2010年在南非森林舉行浪漫婚禮，婚後育有12歲女兒吳斐然，一家三口經常被稱為「神仙家庭」，儘管常登熱搜，夫妻倆仍極度保護女兒隱私，只偶爾分享家庭旅行與生活點滴。吳彥祖多年來以「模範丈夫」形象聞名，他曾在訪問中深情表示：「結了婚就要過一輩子，沒妳我活不下去。」Lisa懷孕時他更暫停工作專心陪伴，日前七夕2人還合拍跳舞短片互相鬧趣，默契滿滿，網友感動留言：「他不只是帥哥，是最會愛人的男人。」在娛樂圈瞬息萬變的感情世界中，吳彥祖用23年相守、15年婚姻證明了長情才是最極致的浪漫。