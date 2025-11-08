我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱延平（如圖）在顏正國的懷念影片裡大嘆「好強」害了他。（圖／摘自顏正國臉書）

▲顏正國（如圖）告別式在今（8）日舉行，生前在各界的友人都對他懷念不已。（圖／摘自顏正國臉書）

▲顏正國過世享年50歲。（圖／NOWnews製）

童星時期以《好小子》系列走紅的顏正國，10月7日病逝，享年50歲。今（8）日舉行告別式，小時候就和他合作的電影《老少江湖》、《好小子》導演朱延平，透露他很好強，在一個月內從不會工夫練到會後空翻、雙節棍，讓《好小子》裡的高手角色極具說服力，但也就是好強害了他進監坐那麼久的牢。朱延平身為顏正國的長輩，在告別式播放的懷念影片中，從他小時候一路回述彼此緣分，表示第一次看到他是他在《小畢的故事》演出，雖然角色不大，卻特別討喜、自然，因而後來朱延平要拍攝《老少江湖》就找了顏正國，對他在該片的表現很滿意，才會再有《好小子》攜手的緣分。當年顏正國還不會功夫，在《好小子》裡的角色卻是高手，朱延平認為他的演出很自然、很鄉土，希望讓他在《好小子》裡有不同於以往的塑造，而顏正國也好強、倔強，硬是讓自己在一個月內把動作招式練到會，可是這種倔強，在朱延平的眼中，卻也害了他。長大後的顏正國，朱延平認為跟「溫文有禮」沾不上邊，倒是用「凶狠蠻沆」來形容更適合，他的個性讓他從知名演員、潛力小生變成階下囚，但朱延平覺得練習書法，確實改變了顏正國的人生，他後來走上正路，為了家人做了很多轉變，朱延平認為非常動人，也嘆道：「我拍了很多童星，當導演的只有他一個。」包括喜翔、李興文、高捷等都抵達告別式，因演出顏正國執導的《少年吔》而結緣、成為夫妻的李千娜和黃尚禾也都來發表對他的想念，國家影視聽中心董事長褚明仁，則在告別式上表示：「他面對所有的磨難，沒有自暴自棄，短短的人生 ，每一分一秒都過得精彩，就像他學的書法，一筆一捺都是人生的精華。」