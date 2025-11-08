我是廣告 請繼續往下閱讀

▲村上宗隆在2017年以燕子隊第一指名進入職棒，出道即被視為「日本棒壇的未來主砲」。（圖／美聯社／達志影像）

▲村上宗隆近兩年受傷頻仍——2024年腳趾骨折、術後肘傷、2025年又因腹斜肌拉傷缺席多場——這些傷勢讓球探難以判斷他長期穩定性。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒東京養樂多燕子隊強打村上宗隆正式開放加盟美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），成為本冬天自由市場最受矚目的焦點。根據MLB官方與多家美媒報導，村上的「入札（Posting）」程序已於美東時間週六上午8點正式生效，30支MLB球團將有45天時間進行談判，期限至12月22日止。雅虎體育專欄作家Jack Baer認為，村上宗隆的上限應該是迪佛斯（Devers），下限則可能是蓋洛（Joey Gallo ）。他只有25歲，卻已在日本創下傳奇紀錄。各方專家指出，村上有可能簽下一份總額破億美元的合約，成為繼大谷翔平、山本由伸之後又一位挑戰MLB的超級新星。村上宗隆在2017年以燕子隊第一指名進入職棒，出道即被視為「日本棒壇的未來主砲」。他在21歲（2021年）奪下中央聯盟MVP，隔年（2022年）更打出堪稱史詩級的賽季——打擊率.318／上壘率.458／長打率.710、56支全壘打，成為自王貞治以來日本本土單季最多轟的球員，並勇奪三冠王。美媒形容，村上在世界棒球經典賽（WBC）中成為日本陣中最具威脅的打者之一，與大谷翔平、山本由伸並列國家代表「三巨頭」。2025年他雖受傷困擾僅出賽220打數，但依然繳出打擊率.286、OPS .659、24轟的優異內容。Yahoo Sports評論指出：「如果他打得到球，他就能造成傷害。」不過，多數分析師也提醒，村上潛力雖高，但轉戰MLB的適應風險不容小覷。《FanGraphs》資料顯示，他對時速93英里以上的速球接觸率僅63%，對變化球更只有51%。他在2025年的三振率為28.6%，若依照日本打者赴美後普遍增加的趨勢（約+5%），他的實際三振率可能超過33%，屆時「將高於任何一位合格MLB打者」。分析指出：「這樣的數據已接近蓋洛巔峰時期的揮空比例。」此外，村上宗隆近兩年受傷頻仍——2024年腳趾骨折、術後肘傷、2025年又因腹斜肌拉傷缺席多場——這些傷勢讓球探難以判斷他長期穩定性。除了打擊疑慮，村上宗隆的防守也是問題。《FanGraphs》指出：「他在三壘守備範圍有限、手感平庸，臂力勉強及格。」因此多數美媒認為他可能最終改守一壘，這也使道奇隊不太可能出手——畢竟球隊已有蒙西（Max Muncy）與弗里曼（Freddie Freeman）鎮守內野。美媒列出的潛在追求者包括：教士隊（Padres）：一壘空缺，但須同時補強投手輪值。紅襪隊（Red Sox）：若想替補Devers後可能有興趣。大都會（Mets）與水手（Mariners）：若Pete Alonso或Josh Naylor離隊，將積極評估。洋基隊（Yankees）：傳統強權也被視為潛在黑馬。Yahoo Sports專欄作者Jack Baer總結：「村上宗隆是一位高上限、高風險的球員。你可能得到巔峰版的迪佛斯，也可能換來一位只能靠全壘打生存的打者蓋洛。」無論最終加盟哪支球隊，這位年僅25歲的日本強打，將是今年冬天MLB市場最令人期待的謎團之一——他能否成為下一位大谷翔平，還是步上日籍強打挑戰失利的老路，答案將在12月22日揭曉。