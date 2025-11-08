長達15天的豬隻「禁運禁宰」限令，總算在昨（7）天凌晨解封了！現宰的溫體台灣豬肉一在菜市場掛出，立刻吸引大批民眾排隊採買，婆媽大嘆：「終於有豬肉吃了！」豬肉怎麼挑最新鮮、買回家要洗嗎？順紋還逆紋切才對？如何保存等重點一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
豬肉怎麼挑最新鮮？

臉書粉專「台灣養豬國民學校」曾分享，挑選豬肉要注意以下5大重點，就能買到最新鮮的豬肉。

1.挑選紅潤可口的好豬肉。新鮮豬肉的應該是淡紅或淡粉色，肥肉則是有光澤的白色。如果肉色偏暗紅、看起來灰灰的，或是瘦肉看起來太白，就有可能是宰前灌水。

2.看起來、摸起來鮮嫩多汁、肉質美。新鮮豬肉按壓後回彈快，反之回彈慢、還會滲出血水，代表肉的組織已經受損。

▲菜市場,豬肉攤。（圖／記者周淑萍攝）
▲新鮮豬肉按壓後回彈快，摸起來鮮嫩多汁。（圖／記者周淑萍攝）
3.聞起來肉香舒適、氣味佳。新鮮豬肉腥味比較淡，如果有明顯的腥臭味，表示可能沒那麼新鮮、甚至開始腐敗。

4.攤位或外包裝有產地資訊。

5.攤位或外包裝有「優良農產品肉品（CAS）／食品良好作業規範（GMP）／屠宰衛生檢查合格／台灣生鮮豬肉（TFP）」等認證標章，標章豐富代表較高品質保證。

▲超市,豬肉,家樂福。（圖／記者徐銘穗攝）
▲建議選擇外包裝有CAS等標章的肉品。（圖／記者徐銘穗攝）
豬肉買回家要洗嗎？

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，賣場盒裝的豬肉等肉品都已經處理好，可以直接下鍋料理，煮熟就不用擔心病菌問題。至於菜市場買的溫體豬肉，顏宗海不建議用自來水沖洗血水，這樣反而增加食物中毒風險。如果一定要洗，他建議用「泡」的取代「沖洗」

「無毒教母」譚敦慈也提醒，買回家的豬肉不要先洗，因為容易壞掉。她分享，自己會在料理前，會將豬肉下鍋冷水煮沸、汆燙後再洗，如果要去腥可以準備冰水，加一點檸檬汁或檸檬片，汆燙好的肉泡幾十秒好，取出後用紙巾吸乾水分再下鍋料理。

▲菜市場,豬肉攤。（圖／記者周淑萍攝）
▲從菜市場買回家的溫體豬肉要洗嗎？顏宗海不建議用自來水沖洗血水，這樣反而增加食物中毒風險。（圖／記者周淑萍攝）
豬肉要順紋切還是逆紋切？

其實不只肉的部位、烹調的方法差異，肉的「切法」也會影響吃起來的口感。切法上有「順紋切」，也叫「縱切」，另外則是「逆紋切」，也叫「橫切」。而這兩種切法沒有對錯，就看你想要什麼樣的口感。順紋切保留完整的肌肉纖維，料理後吃起來比較有嚼勁。逆紋切則把肌肉纖維切斷，讓肉容易一口咬斷

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲順紋切保留完整的肌肉纖維，料理後吃起來比較有嚼勁。逆紋切則把肌肉纖維切斷，讓肉容易一口咬斷（圖／美聯社／達志影像）
豬肉怎麼保存？

擁有40多年從事豬肉行業經驗的健康農場店長曾泰分享，豬肉買回家後，先不要直接放進冰箱，以下6大步驟一定要學起來，才能保持肉質鮮美。新鮮豬肉冷藏約可保存3天，冷凍可保存7天。冷凍豬肉則可保存3個月至半年。

1. 先不要洗。

2. 先將豬肉依每次要用的量分好，並各自用保鮮袋裝起來。

3. 要盡量擠出袋中多餘的空氣，避免因水分被抽乾或氧化而影響肉質。

4. 如果當天就要吃，可以放進冷藏保存。

5. 如果當天沒有要馬上吃，建議放進冷凍保存。

6. 如果想把肉放得更久一點，可以用鹽或醬料醃過再冷凍，可以延長保鮮期。

▲豬肉,保存,冷凍。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新鮮豬肉冷藏約可保存3天，冷凍可保存7天。冷凍豬肉則可保存3個月至半年。（圖／記者徐銘穗攝）
資料來源：台灣養豬國民學校顏宗海醫師 譚敦慈護理師

更多「非洲豬瘟」相關新聞。

相關新聞

溫體豬肉回來了！直擊台北市場　老闆笑呵呵：全部賣光、提早收攤

直擊／15天豬肉禁令解除　攤商：生意好、肉量準備比平常多1倍

台灣爆非洲豬瘟！「豬肉公主」落淚發聲了　害怕失去家族40年心血

煮麻油雞別只會倒米酒！關火前加「威士忌」太神：湯頭更濃郁好喝