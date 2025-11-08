長達15天的豬隻「禁運禁宰」限令，總算在昨（7）天凌晨解封了！現宰的溫體台灣豬肉一在菜市場掛出，立刻吸引大批民眾排隊採買，婆媽大嘆：「終於有豬肉吃了！」豬肉怎麼挑最新鮮、買回家要洗嗎？順紋還逆紋切才對？如何保存等重點一次看。
豬肉怎麼挑最新鮮？
臉書粉專「台灣養豬國民學校」曾分享，挑選豬肉要注意以下5大重點，就能買到最新鮮的豬肉。
1.挑選紅潤可口的好豬肉。新鮮豬肉的應該是淡紅或淡粉色，肥肉則是有光澤的白色。如果肉色偏暗紅、看起來灰灰的，或是瘦肉看起來太白，就有可能是宰前灌水。
2.看起來、摸起來鮮嫩多汁、肉質美。新鮮豬肉按壓後回彈快，反之回彈慢、還會滲出血水，代表肉的組織已經受損。
3.聞起來肉香舒適、氣味佳。新鮮豬肉腥味比較淡，如果有明顯的腥臭味，表示可能沒那麼新鮮、甚至開始腐敗。
4.攤位或外包裝有產地資訊。
5.攤位或外包裝有「優良農產品肉品（CAS）／食品良好作業規範（GMP）／屠宰衛生檢查合格／台灣生鮮豬肉（TFP）」等認證標章，標章豐富代表較高品質保證。
豬肉買回家要洗嗎？
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，賣場盒裝的豬肉等肉品都已經處理好，可以直接下鍋料理，煮熟就不用擔心病菌問題。至於菜市場買的溫體豬肉，顏宗海不建議用自來水沖洗血水，這樣反而增加食物中毒風險。如果一定要洗，他建議用「泡」的取代「沖洗」。
「無毒教母」譚敦慈也提醒，買回家的豬肉不要先洗，因為容易壞掉。她分享，自己會在料理前，會將豬肉下鍋冷水煮沸、汆燙後再洗，如果要去腥可以準備冰水，加一點檸檬汁或檸檬片，汆燙好的肉泡幾十秒好，取出後用紙巾吸乾水分再下鍋料理。
豬肉要順紋切還是逆紋切？
其實不只肉的部位、烹調的方法差異，肉的「切法」也會影響吃起來的口感。切法上有「順紋切」，也叫「縱切」，另外則是「逆紋切」，也叫「橫切」。而這兩種切法沒有對錯，就看你想要什麼樣的口感。順紋切保留完整的肌肉纖維，料理後吃起來比較有嚼勁。逆紋切則把肌肉纖維切斷，讓肉容易一口咬斷。
豬肉怎麼保存？
擁有40多年從事豬肉行業經驗的健康農場店長曾泰分享，豬肉買回家後，先不要直接放進冰箱，以下6大步驟一定要學起來，才能保持肉質鮮美。新鮮豬肉冷藏約可保存3天，冷凍可保存7天。冷凍豬肉則可保存3個月至半年。
1. 先不要洗。
2. 先將豬肉依每次要用的量分好，並各自用保鮮袋裝起來。
3. 要盡量擠出袋中多餘的空氣，避免因水分被抽乾或氧化而影響肉質。
4. 如果當天就要吃，可以放進冷藏保存。
5. 如果當天沒有要馬上吃，建議放進冷凍保存。
6. 如果想把肉放得更久一點，可以用鹽或醬料醃過再冷凍，可以延長保鮮期。
資料來源：台灣養豬國民學校、顏宗海醫師 、譚敦慈護理師
