▲安歆澐爆料老公失控行徑，後悔結婚。（圖／翻攝自YouTube東風衛視）

44歲歌手安歆澐從《超級星光大道》發跡，今（8）日驚爆和小16歲國手老公莊英杰鬧婚變，安歆澐控訴老公婚內出軌人妻，還曾失控拿菜刀砍冰箱，4月時更動手勒她，兩人分居至今，正在打離婚官司。根據《三立新聞網》報導，安歆澐控訴老公劈腿她的人妻朋友，還動手勒暈她，從4月開始分居至今，崩潰喊，「所有驗傷單、影片和證據都送件。」心死喊這婚姻她不要了，也不可能和解。安歆澐透露，婚前兩人曾簽署協議，只要有一方出軌，房產就必須給對方，安歆澐抓包多次，也給過機會，目前提告求償處理以及為繁和解協議，至於離婚條件？安歆澐說已經跟莊英杰提出百萬和解金，目前交給律師處理。事實上，安歆澐之前曾在節目《單身行不行》中聊到夫妻相處，透露老公情緒很容易失控，選拔沒上就戒酒澆愁，還會拿菜刀亂砍冰箱，她也哽咽說自己很後悔結婚。更認為莊英杰還沒認清自己的身分以及該做什麼，心態還停留在單身的時候，當時安歆澐就無奈吐，「搞不好這集播出之後我們就再見了也不曉得。」