NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭在NBA盃客場對陣聖安東尼奧馬刺的比賽中，未能延續連勝氣勢。儘管火箭一度在第二節取得11分領先優勢，但馬刺憑藉多點開花和強勢的反擊，成功扭轉戰局，其中，馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）在第3節前段隔扣老大哥杜蘭特（Kevin Durant）也瞬間將氣勢拉到馬刺這邊，最終以121：110擊敗火箭，終結了火箭的5連勝，同時馬刺也結束了自身的2連敗。本場比賽缺少梵維利特（Fred VanVleet）的火箭，由土耳其中鋒申京（Alperen Şengün）打出亮眼數據，他攻下全隊最高的25分，外帶9籃板和8助攻，表現接近大三元。火箭一哥杜蘭特雖然貢獻24分，卻發生了高達8次失誤，嚴重影響球隊的進攻節奏。火箭新秀湯普森（Amen Thompson）和謝潑德（Reed Sheppard）也有出色表現，湯普森貢獻14分7籃板，而謝潑德則射進4記三分球，攻下16分6助攻。馬刺方面則展現了極佳的團隊火力。一哥文班亞馬貢獻22分、8籃板、4助攻、2阻攻，還在下半場關鍵時刻隔扣杜蘭特，點燃球隊士氣。替補奇兵尚帕尼（Julian Champagnie）命中6記三分球，拿下22分；巴恩斯（Harrison Barnes）同樣射進6記三分，攻下全場最高的24分。火箭隊在首節以25：23取得領先，並在第二節開局打出一波8：0的攻勢，將優勢擴大至50：39，看似已經穩穩掌控住比賽。不過火箭隨後連續發生5次失誤，進攻突然「打鐵」，馬刺抓住機會，在巴恩斯的三分球攻勢和文班亞馬的強勢進攻下，打出一波夢幻的12：0攻勢成功反超比分，半場結束馬刺以51：50領先。進入下半場，馬刺延續火燙手感，外線持續開火，一度將領先擴大到12分。儘管火箭在杜蘭特的帶領下曾頑強反撲，數度將分差追至僅剩3分，但每到關鍵時刻，巴恩斯和尚帕尼的三分球總能重新拉開比分。終場前，文班亞馬的中距離投籃和罰球穩穩鎖定勝局，最終馬刺以121：110擊敗火箭，終結火箭的5連勝。