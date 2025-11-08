我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（左）出席顏正國告別式，神情看來頗為哀戚。（圖／記者林柏年攝）

▲李興文（中）前來送別顏正國。（圖／記者林柏年攝）

▲高捷（中左）出席顏正國告別式。（圖／記者林柏年攝）

，迴向給他。」而今他仍然以「阿彌陀佛」迴向給顏正國，強調這是對他最好的。



▲顏正國過世享年50歲。（圖／NOWnews製） 顏正國 享年50歲

生日： 1974 年 10 月 10 日

逝世： 2025 年 10 月 7 日（享年50歲）

配偶： 圈外女性（1999年-2003年）; 圈外女性（2012年～）

兒女： 3子1女

電視節目： 《今夜一起為愛鼓掌》、《 海豬

仔》、《 家有仙妻》、 《長不大的爸爸》

代表作品： 《小畢的故事》、《好小子》、《少年吔，安啦！》、《角頭》

執導作品：《角頭2：王者再起》、《少年吔》

獎項／入圍紀錄：

1983年《兒子的大玩偶》提名第20屆金馬獎最佳童星

2009年第12屆中原盃書法比賽社會組第二名

2018年《角頭2：王者再起》提名第20屆台北電影節台北電影獎最佳劇情長片



看更多顏正國相關新聞： 顏正國病逝！《少年吔，安啦！》4位主演全都不在了 他18歲墜崖

顏正國判關15年竟是被誣陷！戴手銬為父上香 遭霸凌才走上歹路

顏正國在10月7日病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，生前合作的李千娜、黃尚禾夫妻以及《角頭》系列演員團隊，都來送別，李千娜更在現場播放的懷念影片中痛哭流涕，稱顏正國是心目中的超級英雄，給她很多啟發。《角頭》系列演員來了約40人，高捷表示以「阿彌陀佛」迴向給顏正國，是對他最好的。因為合作顏正國執導的《少年吔》而結緣的李千娜與黃尚禾，之前曾連續幾天到他的靈堂上幫忙，告別式當然也不缺席，李千娜在懷念影片中回憶當時顏正國拍片和演員們十分接近，是自己過去沒碰過的情況，也因此情誼變得很深。她透露顏正國表面上看來不在乎外界眼光，其實很在意大家怎麼看他。她最後講到滿臉淚痕，表示要送別「心目中的超級英雄」，感謝顏正國給她的很多啟發，也帶給社會許多的正面能量。而黃尚禾則在致詞時提到英雄可以不完美，但顏正國把「英雄」活生生放到他眼前，傷心說道：「他用的他的方式成為英雄，這是沒有人可以發出的光，國哥殺青了，沒辦法跟你說江湖再見⋯」接著哭了出來，李千娜在台下也看到淚崩。顏正國生前名作《少年吔，安啦！》曾與高捷、李興文同片飆戲，之後和李興文也分別演出過不同集數的《粽邪》，跟高捷還又攜手《角頭》系列，李興文嘆道：「他走了讓很多人不捨。希望他一路好走。往生極樂。」他之前並不知道顏正國生病，也是看新聞才得知。《角頭》系列演員除了高捷外，黃騰浩、喜翔、草爺、白吉勝、吳震亞、古斌等約40人來送別。高捷之前就曾出席《少年吔，安啦！》懷念顏正國的特映活動，當時已經表示：「萬般不捨，千言萬語化為一句『阿彌陀佛』