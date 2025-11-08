我是廣告 請繼續往下閱讀

在剛結束的世界大賽中敗給道奇之後，多倫多藍鳥隊似乎已著手準備「復仇計畫」。根據美國多家媒體報導，藍鳥有意爭取現年32歲的日本左投今永昇太（Shota Imanaga），希望他成為球隊先發輪值的「最後一塊拼圖」，助隊重返世界冠軍舞台。根據美國媒體分析，今永昇太可望獲得3年4500萬美元（約新台幣13.9億元）左右的合約。今永本季效力於芝加哥小熊隊，但雙方未能就長約達成共識。小熊選擇不行使3年總值5700萬美元（約新台幣86億元）的球團選項，而今永也拒絕自己擁有的1年1525萬美元（約新台幣23.3億元）球員選項，成為自由球員。根據《MLB.com》報導，小熊已向他開出1年2202萬5000美元（約33.7億元）的合格報價（Qualifying Offer），他必須在11月18日（台灣時間19日）前決定是否接受。若拒絕，將成為完全自由球員；若接受，將續留芝加哥再戰一年。美媒《The Athletic》指出，今永的經紀團隊將於拉斯維加斯GM會議期間接觸多支球隊，「以確認市場上是否有人願意提供多年的合約」。美國球迷網站《Jays Journal》指出，藍鳥有意加入爭奪戰，並視今永為「補強輪值的王牌左投」。報導指出：「今永是理想的輪值強化人選，擁有與頂級打者對決的實力，能成為藍鳥打倒道奇、重奪冠軍的重要棋子。」今永在2024年MLB初登板即繳出15勝3敗、防禦率2.91、174次三振的超亮眼成績，入選全明星，並在賽揚獎投票中名列第5。2025年他被指名為開幕戰先發，儘管中途因傷缺陣，仍以9勝8敗、防禦率3.73作收。《Jays Journal》分析指出，今永本季球速略有下滑，速球均速從91.7英里降至90.8英里（約146公里），導致被全壘打數從27支增至31支。不過，報導也強調：「若能在休賽季恢復健康，他完全有能力重現2024年的巔峰表現。」該站指出，藍鳥目前先發輪值仍有空缺。雖然陣中已有王牌高斯曼（Kevin Gausman）、新秀耶薩瓦吉（Trey Yesavage）與前賽揚強投比柏（Shane Bieber），但巴西特（Chris Bassitt）與薛澤（Max Scherzer）可能離隊，讓球隊急需一名穩定的左投來平衡陣容。知名媒體《MLB Trade Rumors》將今永列入自由市場第22名熱門球員，預測他可望獲得3年4500萬美元（約新台幣13.9億元）合約。除藍鳥外，天使、教士、響尾蛇與遊騎兵等球隊也被列為潛在競爭者。同時，《Sports Illustrated》引用名記者Ken Rosenthal的分析指出：「若今永拒絕資格報價，他的新東家將喪失選秀權，這可能讓市場興趣降溫；因此留在小熊一年或許是最保險的選擇。」