▲不到11點，就已經有豬肉攤已經全部完售，開心提早打烊。（圖／記者周淑萍攝）

▲10點半平常還買得到的肉品，攤位上只剩下零星的肉品可選擇，老闆也已經準備要收攤。（圖／記者周淑萍攝）

▲直擊新北市的市場，同樣豬肉攤生意也相當好。（圖／記者周淑萍攝）

▲菜市場豬肉攤生意相當好，一掃之前禁運禁宰陰霾。（圖／記者周淑萍攝）

受到非洲豬瘟影響，豬肉禁運禁宰長達15天，昨（7）日正式解除，今（8）早豬肉攤各式肉品都已經到貨。《NOWNEWS》記者一早直擊東湖市場，早上將近8點還有較多的選擇，大約10點左右多數豬肉攤都已經剩下零星的像是夾心肉等。肉攤老闆提到，今天來買的人比較多，而且因為鳳凰颱風快來，民眾買的量也比平常多。約莫11點看到豬肉攤檯面都清空了，老闆已經笑呵呵的提早收攤。溫體豬肉相隔了15天，今天早上再次回歸，今早記者直擊新北市和東湖豬肉攤，不少豬肉攤一早還能看到滿滿的各式肉品，但約莫10點左右，就已經到快清光的狀態，桌面的豬肉剩下零星的可選擇，還沒到中午就已經清光檯面，可見台灣料理真的不能沒有豬肉。解禁後的首賣日，東湖豬肉攤老闆開心表示，今天生意比平常還要好，以前可能要買到將近中午，今天11點就準備收攤了。價格的部分，今天有稍微漲了10~20元，但可能太久沒有買豬肉，民眾下手也相對大方，且鳳凰颱風逼近，民眾也提早多準備了幾餐的豬肉。民眾陳媽媽說，因為太久沒買到溫體豬，所以今天一早8點就到市場採買，幸運的買自己心心念念的豬五花來烹煮，她說有特別多買一點，因為怕颱風來了沒辦法出門採買，所以順便囤一些豬肉。林先生則提到以往假日大多10點到市場採買，通常都可以買到想要的肉，但今天跑了幾攤才買到。雖然要多跑幾趟才能買到，但他笑說：「沒關係，買得到就好，溫體肉真的吃起來比較好吃！」而且覺得即便貴一點也可以接受。