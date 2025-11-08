今年透過選秀進入NBA美國職籃（National Basketball Association）的中國籍中鋒楊瀚森，近期成為聯盟話題人物。由於拓荒者在短時間內數次將他下放至G聯盟訓練後又迅速召回，這種不尋常的操作引發了外界和球迷的高度關注與爭議。對此，楊瀚森本人在騰訊發布的NBA紀錄片中坦言，他對此早有心理準備，並表示：「在NBA，去發展聯盟不是一個壞事，我自己和球隊都已經設想過這件事。」
楊瀚森來回奔波 拓荒者養成計畫浮現
今年以首輪第16順位之姿加盟拓荒者的楊瀚森，於11月2日被下放至發展聯盟進行訓練。拓荒者高層表示，此舉主要是為了讓楊瀚森獲得更多上場和訓練的時間，幫助他提升比賽經驗與適應能力。隔日球隊又將他召回NBA，隨隊備戰下一場對湖人的比賽。
11月5日楊瀚森再次被下放至發展聯盟進行訓練，但在當天結束後立即被召回主隊，這樣頻繁的下放與召回引發了球迷與媒體熱議。
楊瀚森不認為下放是壞事：有心理準備
在騰訊NBA紀錄片《躍向浩瀚·新秀季》最新一期中，楊瀚森首度談及被下放發展聯盟一事。他表示，這並非意料之外：「在NBA，去發展聯盟不是一個壞事，我自己和球隊都已經設想過這個事，所以說自己還是有心理預期的。」
楊瀚森透露，作為第一年的新秀，許多隊友和教練都鼓勵他要保持耐心，慢慢來、沉下心。
未來頻繁往返成常態？隊記預測：楊瀚森本季可能持續這種模式
本賽季至今，楊瀚森共出戰5場比賽，場均上場時間僅有5.8分鐘，貢獻1.8分、0.8籃板。受限於出賽時間和經驗不足，他的場上表現受到外界質疑。斯普利特教練對此表示：「瀚森需要保持耐心，進入NBA第一年要不斷去適應，適應各個方面。」並進一步強調：「他很好，也很明白自己的處境。他做得非常棒，是個真正有職業精神的球員。」並強調他在密集的賽程中有額外的訓練機會是好事。
拓荒者隊記Sean Highkin曾報導，球隊讓楊瀚森頻繁上下的舉動是為了讓他獲得更多訓練時間。隊記Danny Marang則透露，若之後楊瀚森在拓荒者的出場時間有限，那麼他本賽季將會在兩支球隊之間頻繁往返。
楊瀚森隨隊出征客場五連戰 暫時不下放G聯盟
據《北青體育》報導，開拓者在11月6日主場擊敗雷霆後，戰績暫為5勝3負。球隊將迎來連續5場客場的艱難賽程，11月9日將前往邁阿密挑戰熱火。此前連續三場未獲出場機會的楊瀚森，這次將隨隊前往客場，近期並無下放發展聯盟比賽的計畫。
