▲福田夫人跟其先生福田繁雄的作品一起進行自拍。（圖／翻攝畫面）

▲《福田繁雄視覺幻象典藏展》用一日狂想以及關係兩個主視覺，來做氣球揭牌的色彩。（圖／翻攝畫面）

福田繁雄作品時隔十五年後再度在台灣展出，《福田繁雄視覺幻象典藏展》即日起至11/18於高雄文化中心至高館登場，展出內容橫跨百餘件經典海報與珍貴手稿。7日開幕活動高齡的福田夫人與女兒，也特別從日本飛抵高雄親臨現場。《福田繁雄視覺幻象典藏展》策展人、高科大創新設計學院院長翟治平說明策展理念。他表示，這次展覽不僅是對福田繁雄的致敬，更具有傳承東方設計大學精神的重要意義。隨著東方設計大學正式成為高科大的第六校區，雖然學校已停辦，但其在南部設計教育的歷史地位與文化價值將永續延伸。翟院長以「東方不滅・高科傳承」作為此次精神核心的標語，象徵高科大將延續東方設計大學的教育使命，成為東方校友永遠的精神家園。高科大校長楊慶煜致詞時指出，這場展覽不僅是一次視覺饗宴，更是對文化典藏的用心實踐。此外，學校為保存大師的作品，特別打造一間「福田繁雄設計藝術廳」，復刻東方設計大學的典藏空間氛圍，讓這些珍貴創作能夠常態展出，成為學生與設計師學習的靈感之源。《福田繁雄的視覺幻象典藏展》規劃「關係」以及「一日狂想」兩個主題，於即日起至11月18日在高雄市文化中心至高館登場，並於高科大建工校區藝文中心同步展出至2026年1月15日。