▲喜翔（左二）與楊貴媚（中）都出席了顏正國的告別式，對於他去世萬分不捨。（圖／記者林柏年攝）

▲魏德聖（中）來向顏正國致意，過去曾找他合作《台灣三部曲》。（圖／記者林柏年攝）

▲小馬（中）也來送顏正國最後一程。（圖／記者林柏年攝）

▲顏正國過世享年50歲。（圖／NOWnews製）

顏正國在10月7日病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，楊貴媚、魏德聖、李屏賓、小馬等生前合作過的夥伴都來送別。楊貴媚難過表示：「沒想到他的小孩這麼小，請顏媽媽一定要保重。」魏德聖則是找過顏正國為《台灣三部曲》獻聲，回憶過往需要學葡萄牙、西班牙、荷蘭與日語，他也情義相挺，所以看到顏正國去世消息，魏德聖一度以為是假的。楊貴媚和顏正國多次合作，她頗為感傷的說道：「從小看顏正國長大，請他的媽媽一定要保重。沒想到他的孩子這麼小，請一定要加油。」顏正國在影視界從童星一路發展到成年，很多資深演員都是從小看他到大，對於他的逝去格外感到哀傷，楊貴媚就講到有點語帶哽咽。外界比較不太清楚魏德聖與顏正國之前有和淵源，原來《台灣三部曲》在籌拍時，曾經鎖定顏正國擔任片中的要角，不過籌拍期間耗時甚久，到要正式攝製前才約他，他卻二話不說就答應參與，還為了在片中要講葡萄牙、西班牙、荷蘭、日語與台語做了準備，讓魏德聖相當感動。後來片子改成要以動畫方式呈現，顏正國也依然參加，早先魏德聖跟他不熟，透過這次攜手瞭解到他是個非常敬業的一個演員，後來也讓他在另一部片《BIG》的動畫部分為大魔王獻聲，兩人最後一次碰面也是在《BIG》首映會上，沒想到那一別就是永訣。顏正國病逝，魏德聖一度以為是假消息，看到媒體後來熱烈報導，才能相信是真的。