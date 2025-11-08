我是廣告 請繼續往下閱讀

剛率領洛杉磯道奇隊完成二連霸的大谷翔平，再次展現他過人情商和風度。他在奪冠遊行後的一則貼文中，用一首歌完成了「無聲反擊」，對象正是世界大賽期間曾公開嘲諷他的加拿大饒舌歌手Drake。他在個人社群網站上低調選用Drake死對頭Kendrick Lamar的〈Not Like Us〉作為貼文的背景音樂，這個舉動被球迷狂讚：「這才是真正的冠軍風度。」道奇本季在激戰七場後擊敗多倫多藍鳥，成功蟬聯世界大賽冠軍，成為自2000年洋基隊以來首支完成「二連霸」的球隊。系列賽中，大谷表現驚人，特別是在第3戰中上壘9次、擊出2發全壘打，幫助球隊贏下延長18局的史詩戰役，徹底鞏固他「現代二刀流傳奇」的地位。在洛杉磯市中心的冠軍遊行中，大谷不僅向球迷致謝，還笑著說：「我已經在想第三次（奪冠）了。」然而最引人熱議的，是他稍後在Instagram發布的貼文。他上傳了與妻子真美子一起參加遊行的多張照片，背景音樂卻選用Kendrick Lamar的〈Not Like Us〉——這首歌正是Lamar對Drake的「diss曲」。由於Drake是藍鳥的死忠球迷，且曾在世界大賽第5戰道奇落敗後發文嘲諷大谷，此舉立刻被球迷解讀為「溫柔而致命」的反擊。一名網友留言寫道：「Drake被大谷用音樂打臉，還毫無還手之力。」其他球迷則稱：「這是最紳士、最高級的復仇。」、「他沒發一句狠話，卻讓全世界都懂他的意思。」道奇隊友Kiké Hernández也在社群上跟進，發布了類似的玩笑貼文，讓整起事件更加火熱。球迷紛紛留言：「道奇這波玩得太漂亮！」、「Drake這次真的變成笑話了。」雖然有些人將大谷的行為視為「輕微挑釁」，但更多人認為這展現了他獨特的氣度與幽默感。