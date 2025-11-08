2025ITF台北國際旅展今天是第二天，也是週末首日，旅展現場南港展覽館人潮比昨日更誇張，多處可見爆滿人潮，包含飯店區、國家館、旅行社、航空公司等，昨日飯店區出現兩位「千萬刷手」，單人消費千萬，今天各飯店等待更多「百萬刷手」出現。而美國館、韓國館同樣將送出免費機票。旅行社則因應政府「普發萬元」政策，狂打萬元行程。
美國館睽違七年再度以國家館參加ITF，預計四天將抽出五張機票，完成集章活動便可參加，昨日獎項為「台北-美國舊金山」來回機票一張，今日為「台北-美國不限航點」來回機票一張。而韓國館除了同樣有免費機票贈送之外，今天14:00邀請到台灣首組赴韓發展的男團「SEVENTOEIGHT」站台，粉絲擠在舞台前，一度造成走道難以通行。
另一個熱點在旅行社區域，各旅遊業者配合政府普發萬元政策推出「萬元有找」旅展限定優惠，可樂旅遊主打「首爾清州5日」早去晚回行程7900元起，並祭出多項買一送一方案；雄獅旅遊推出「韓國4日免萬元」及「沖繩自由行4天9888元起」等超值優惠。燦星旅遊則推出「普發一萬放大術」限時活動，旅客扣除補助後僅需再加4900元，即可享寒假海島度假並搭配當地免費接送機服務。
國內飯店區昨日共計有2家飯店出現「千萬刷手」，分別到寒舍集團購買台北喜來登飯店的十二廚自助餐券，還有到老爺酒店集團購買集團聯合住宿券，單人消費破千萬元。今天各家飯店攤位前陸續有民眾結帳，各家飯店都期待「百萬刷手」到現場結帳消費。凱撒飯店連鎖也表示，昨天超過5筆以上近百萬刷手購券，多為團購主、旅行社，以購買850元聯合自助餐券居多。
資訊來源：ITF台北國際旅展、寒舍集團、老爺酒店集團、凱撒飯店連鎖
