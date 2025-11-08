台灣10月機車銷售出爐！台灣貴為機車王國真的不是浪得虛名，即便已經過了暑期購車旺季，10月銷售成績依舊突破6萬輛，還比9月更有些幅成長。然而這個月的機車銷售亮點，絕對就是Yamaha山葉的勁戰7代大量交車，一舉空降到第六名的位置，甚至打下光陽GP 125、三陽Vivo 活力125等許多熱門車型，還直逼三陽Jet SL+Super C銷量。
10月機車銷售破6萬4千台！整體品牌排名依舊不變
根據《U-Car》報導，10月份整體機車市場的表現跟暑期購車旺季沒有太大落差，當月掛牌數來到6萬4723台，比上個月同期微幅成長1.7%，不過可惜的是7月到10月銷售量基本上就是呈現平穩的狀態，今年也沒有單月突破7萬輛的成績。
在機車品牌佔比的部分，三陽SYM依舊拿下冠軍，單月銷售量突破28091台，市佔率43.4%；亞軍也是光陽Kymco，單月銷售量16209台，市佔率25%；季軍為Yamaha山葉，單月銷售輛12259台，市佔率18.9%，大幅度進步追近跟光陽差距；第四名以及第五名也都還是Gogoro（2806台/市佔率4.3%）、台鈴Suzuki/eReady（1642台/市佔率2.5%），整體品牌市佔率排名都沒改變，只有較為追近。
10月熱銷機車排行榜出爐！三葉Yamaha「七代勁戰大交車崛起」
至於10月熱銷車款上，冠軍屹立不搖「SYM 全新迪爵125」依然驚人銷售5585台拿下第一；「Yamaha Jog 125」重新奪回第二名，單月銷量3834輛；第三名則還是「SYM 迪爵125」，單月也賣出3559台的佳績；第四名至第十名依序為「SYM Woo 115（3034台）」、「SYM Jet SL+Super C（2944台）」、「Yamaha Cyhnus Ｘ（2835台）」、「光陽大地名流2.0（2629台）」、「光陽新豪邁125（2172台）」、「SYM Vivo活力125（2029台）」以及「光陽GP 125（1961台）」。
本月車款最大亮點絕對是空降第六名的「Yamaha Cyhnus Ｘ」，也就是山葉勁戰7代啦！隨著10月開始全面交車，山葉10月真的開出紅盤，創下今年度目前最佳成績，市佔率緊追在光陽身後，目前勁戰七代僅規劃125動力先交車，單月就賣出2835輛好成績，如果再加上6代勁戰少量領牌數，山葉勁戰車系10月是賣出3326台，已經可以竄升到機車市場第四名的位置，未來155動力也開始交車後，有望再創佳績，也讓勁戰這個經典車系再度崛起。
三葉Yamaha七代勁戰賣到嚇嚇叫！車子性能、售價一次看
然而這次山葉Yamaha七代勁戰售價瞄準高階市場，可以看到10月銷售排行中，就也衝擊到原本都在前三名的「SYM Jet SL+Super C」，官方這回推出125和155兩種動力版本，125動力版Cygnus X最低9.45萬起、155動力版本Cygnus XR則是10.95萬起，確實跟SYM Jet SL+Super C的價位非常趨近，這個月排行榜就顯見高階機車市場的相互競逐與消長明顯。
山葉Yamaha七代勁戰這次主打概念「為所欲為」，不論是蜿蜒山路還是賽道行程，都能享受騎車樂趣的體驗，對比上代五大進化項目包括造型、底盤、車架、動力以及配備；其中底盤設計導入全新DL8高剛性車架，維持與六代相同車架重量的前提下，讓縱向剛性提升19%；動力方面，設定上重新調整了VVA與CVT的作動邏輯，讓整體輸出更符合跑山需求，帶來更暢快、貼合山道節奏的騎乘感受。
另外像是煞車系統導入267mm的加大碟盤、車效能相比現行車款提升60%；後避震延長了5mm的行程；輪胎框縮窄、前110後130的配置，讓山道過彎靈活性更為加強等，就是一口氣將所有東西全面大升級。只能說，如果你缺的不是代步車，而是一台高性能需要跑山、會跑蜿蜒道路的高階機車，山葉七代勁戰也許可以納入你考量名單之中哦！
資料來源：《U-Car》、Yamaha官網
