10月機車銷售破6萬4千台！整體品牌排名依舊不變

當月掛牌數來到6萬4723台，比上個月同期微幅成長1.7%

三陽SYM依舊拿下冠軍，單月銷售量突破28091台，市佔率43.4%；亞軍也是光陽Kymco，單月銷售量16209台，市佔率25%；季軍為Yamaha山葉，單月銷售輛12259台，市佔率18.9%，大幅度進步追近跟光陽差距

▲10月份整體機車市場的表現跟暑期購車旺季沒有太大落差，當月掛牌數來到6萬4723台。（示意圖／shutterstock）

10月熱銷機車排行榜出爐！三葉Yamaha「七代勁戰大交車崛起」

冠軍屹立不搖「SYM 全新迪爵125」依然驚人銷售5585台拿下第一；「Yamaha Jog 125」重新奪回第二名，單月銷量3834輛；第三名則還是「SYM 迪爵125」，單月也賣出3559台的佳績

本月車款最大亮點絕對是空降第六名的「Yamaha Cyhnus Ｘ」，也就是山葉勁戰7代啦！

目前勁戰七代僅規劃125動力先交車，單月就賣出2835輛好成績，如果再加上6代勁戰少量領牌數，山葉勁戰車系10月是賣出3326台

▲本月車款最大亮點絕對是空降第六名的「Yamaha Cyhnus X」，也就是山葉七代勁戰，單月賣出2835台好成績。（圖/Yamaha官網）

三葉Yamaha七代勁戰賣到嚇嚇叫！車子性能、售價一次看

125動力版Cygnus X最低9.45萬起、155動力版本Cygnus XR則是10.95萬起

對比上代五大進化項目包括造型、底盤、車架、動力以及配備

▲山葉七代勁戰推出125和155兩種動力版本，125動力版Cygnus X最低9.45萬起、155動力版本Cygnus XR則是10.95萬起，依舊賣到嚇嚇叫。（圖/山葉官網）