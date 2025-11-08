我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李晧禎過去曾在韓職三星獅啦啦隊出道，2023年首次加盟富邦勇士啦啦隊後，以明亮笑容與穩定台風深受球迷喜愛。（圖／記者陳云茹攝攝）

▲李雅英則分享，自己雖已熟悉棒球場的節奏，但籃球場的應援仍讓她感到新鮮。（圖／記者黃建霖攝）

P.LEAGUE+富邦勇士啦啦隊Fubon Angels再迎重量級回歸——有「釜山女神」之稱的韓籍成員李晧禎暌違近一年重新回到台灣，與南珉貞、李雅英三人再度組成粉絲口中的「元祖韓籍三本柱」，掀起一波回憶殺。李晧禎過去曾在韓職三星獅啦啦隊出道，2023年首次加盟富邦勇士啦啦隊後，以明亮笑容與穩定台風深受球迷喜愛。去年季末她宣布暫時回韓，讓許多粉絲不捨，如今她重返台灣，再度披上Fubon Angels戰袍，表示心情相當激動。「真的很感謝富邦再次接納我，也謝謝啦啦隊的大家熱情歡迎。」李晧禎笑說：「本來以為自己不會緊張，但重返主場那一刻還是心跳加速。能再次站在熟悉的舞台上，感覺像回家一樣。」她也提到，兩位韓籍隊友南珉貞、李雅英給了她很多幫助，「她們像姊姊一樣，不只在表演上，也在生活中給我很多建議與力量。」去年獨自撐起「韓籍三本柱」的南珉貞，談到這次的重聚露出開心笑容。她表示：「因為有更多新朋友加入，讓我更有動力想變得更好。不是競爭，而是彼此激勵。」她曾在表演時穿高跟鞋扭到腳，但如今已逐漸康復，「腳部曾反覆發炎，不過現在狀況穩定，能繼續跳就是幸福。」此外，身為勇士球迷的她也提到一段特別的情感——「去年總冠軍賽看到傑哥（林志傑）受傷真的很心疼，很擔心他能否回到球場。看到他重返戰線，我真的覺得他是傳奇，希望他最後一年能幫勇士再拿總冠軍。」另一位韓籍成員李雅英則分享，自己雖已熟悉棒球場的節奏，但籃球場的應援仍讓她感到新鮮。「這是我第一次在籃球場應援，氣氛完全不同。」她謙虛表示自己是三人中最年輕的後輩，「會努力向前輩們學習，也希望粉絲多多指教。」如今越來越多球隊組成「三本柱」，是否會感到有競爭壓力，李雅英笑著說：「我們是第一代的『韓籍三本柱』，這個組合是原創的，我們對自己的默契非常有自信。」隨著韓國啦啦隊在台人氣不斷升高，Fubon Angels成為中職與PLG圈中「韓風」代表團。如今「元祖三本柱」再度集結，不僅讓球迷重拾回憶，也替新賽季增添亮點。