汽機車加油時機該怎麼抓？就有一名網友分享，他朋友買車後堅持只加中油直營98，即使油燈亮起也要繞路去指定加油站，有次直到油箱剩1、2公升才補油，讓人捏把冷汗。對此，台灣中油提醒，汽機車「黃金加油時間」絕對不是油箱見底，而是油錶剩4分之1時就該加油，否則油箱易生鏽、油泵失效，到時候反而要花更多錢維修。
買車只加中油直營98汽油！一票人搖頭：會傷荷包
一名網友在PTT發文表示，朋友買車3年，堅持只加中油直營的98汽油，即使油燈亮起也不妥協，總是要繞路到中油直營加油站才甘願加油，有次甚至直到油箱只剩1、2公升才順利加到油，讓原PO看得膽戰心驚，直呼：「汽油品質真有差嗎？萬一哪天真的開到乾了對引擎的損傷更大吧！」
貼文曝光後，立刻掀起兩派議論，不少人直言，「理論上會，老人家以前都說不能見底」、「汽油幫浦會吸到積底雜質，油路就容易不順」、「真的很傷，我公司小貨車常見底再加，幫浦都報銷了」、「我汽油幫浦就是這樣壞掉」、「會傷荷包，加滿會花很多錢」。
但也有駕駛不以為意，「我都見底才加，開去報廢路上才沒油」、「亮燈還有10公升，在山上才要怕」、「有定期保養就沒差」、「汽油幫浦那套是老車理論，該更新觀念了」、「我常開到0km後再撐幾十公里也沒事」。
汽機車什麼時候要加油？中油解答了：剩4分之1就該補滿
對此，中油曾在臉書發文提醒，雖然多數車輛在油燈亮起後仍可再開數十公里，但若經常讓油箱見底，不僅增加車輛負擔，也可能讓油泵吸入雜質、加速老化。想省油又養車，最關鍵的其實是「別拖到最後一刻才加油」。
汽機車「黃金加油時間」絕對不是油箱見底，而是油錶剩下4分之1時就該補滿，否則不僅油箱內壁容易積水氣、產生腐蝕，油底的汽油泵也會失去作用，到頭來反而增加維修費，根本得不償失。
除此之外，中油也分享「5個養車小撇步」，讓駕駛更安心用車：
🟡選對加油時機：
建議在入夜前加滿油，因夜間氣溫下降，油箱若空氣過多容易吸入濕氣凝結成水，沉在油底造成生鏽。
🟡別等油箱空了才加：
最好油針指到4分之1刻度時就去加油，尤其在濕氣重的地區，油箱快空更容易吸入水氣造成腐蝕。
🟡汽油別存太久：
汽油保存最好不超過三個月，時間太長易氧化產生膠質堵塞油路。若車輛長時間未開，應記得啟動運轉。
🟡不加來路不明添加劑：
中油強調，自家汽油已含適量添加劑，無須額外混入不明成分，以免影響性能還浪費錢。
🟡定期保養車子：
選用潤滑性佳、節油效果好的機油，才能延長引擎壽命並保持油耗穩定。
資料來源：台灣中油
