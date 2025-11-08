今年度全台最賣座的電影《96分鐘》賣破兩億元，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、
呂雪鳳、孔令元等齊聚和影迷近距離互動，感謝大家支持。「雙柏」首度合體謝票，王柏傑笑稱早先在澎湖拍戲，就收到林柏宏的簡訊：「 該來上班囉！」因此從上片第6週加入映後活動行列。林柏宏也否認是金馬影帝遺珠，表示動作設計有入圍，彷彿有自己也獲提名的感覺。
王柏傑被林柏宏逼上班 澎湖拍完戲才能參加映後
以高鐵被放炸彈為主題的《96分鐘》，是台灣罕見的大型動作片，從剛上映時表現平平，到後來口碑傳出越映越盛，全台票房一路飆破兩億大關，眾家演員也從上片時就勤跑映後，現在已經兩個月，毅力相當感人。王柏傑算是很後面才加入，解釋之前都在澎湖，要等當地拍攝告一段落，才能返台參加。林柏宏則笑道：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億票房。」
更神奇的是宋芸樺，她近來在美國西岸落腳，只有回台灣時才能參與《96分鐘》的映後，她因為從美國飛回來快閃工作，竟然就搭上了破兩億的謝票行程，打趣稱：「上次回台灣破億，這次破兩億，我12月還會回來，到時候破3億好不好！」
宋芸樺到美國「移情別戀」 直接把「老公」林柏宏換掉
宋芸樺表示在美國的朋友們，聽聞《96分鐘》台灣票房如此熱烈，都很期待能欣賞，笑言這些好友包括「我的老公萊恩葛斯林」，結果一轉頭看見片子裡的老公林柏宏，不得不馬上改口：「不對，我老公在這裡。」大夥而也力拱片子有機會前進北美上映。
在《96分鐘》有賣力表現的林柏宏，被各方視為金馬影帝遺珠，他卻不這麼想，認為他和蔡凡熙的激烈打鬥戲獲得青睞，該片有入圍金馬獎最佳動作設計獎，有一種自己也像是被提名的感覺。蔡凡熙更是自信回應：「他們有入圍，
代表我們執行得很好。」監製鄒介中透露，《9 6分鐘》後續仍有一些海外洽談上映的計畫，期盼台灣電影的實力能讓更多國際觀眾看見。
