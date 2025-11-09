鳳凰颱風逐漸增強中，中央氣象署表示，鳳凰颱風預計最快在今日升級成強烈颱風，台灣明、後天（10日至11日）受到共伴效應影響，將會出現明顯雨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，鳳凰颱風AI系集路徑預測看法一致，預計將侵襲台灣，暴風圈最快在下週三觸陸，但未來風雨狀況如何？仍需關注颱風北轉角度、移動速度等。
鳳凰颱風最快今轉強颱！氣象署：下周登陸台灣西半部
根據中央氣象署表示，鳳凰颱風今日2時的中心位置在北緯13.8度，東經126.4度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺。
氣象署預報員張竣堯表示，鳳凰颱風預估將在今日增強為強颱，並且通過呂宋島後北轉靠近台灣，並於下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。下週三晚間至下週四清晨，颱風中心則有機會登陸台灣西半部，但登陸地點仍有不確定性。
鳳凰颱風路徑有共識！暴風圈觸陸、登陸台灣時間曝光
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，鳳凰颱風在副熱帶高壓穩定導引下，快速往西移動，時速達40公里，強度仍維持在中度颱風中段班，預計9日將達強烈颱風，也是它這一生巔峰狀態。鳳凰颱風預估今晚登陸菲律賓呂宋島，於下週一（10日）進入南海後逐漸北轉。
「台灣颱風論壇」指出，研判目前路徑上無特殊變化，預估鳳凰颱風將於下週三上午暴風圈接觸南部陸地，於夜晚籠罩中、南部地區，下週四（13日）凌晨左右登陸彰化至台南間，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。
針對鳳凰颱風路徑預測，「台灣颱風論壇」說明，目前AI系集每條線都指向台灣，表示模式成員看法相當一致，除非大翻車，否則侵襲台灣機率極高，往西南掉下去機率極低。
但「台灣颱風論壇」強調，未來颱風動態仍有幾點須關注，攸關著侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小：其一是颱風北轉的角度及移動速度，其二是颱風靠近台灣時減弱的速度，下週一（10日）至下週三（12日）時時刻刻都是關鍵。
鳳凰颱風「海陸警時間」揭曉！登陸台灣前強度估轉弱
氣專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風。在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。
林得恩分析，若行進方向及速度不改變的話，預計明日（10日）下午，發佈海上颱風警報；後天（11日）中午，追加陸上颱風警報；大後天（12日）晚上至下週四（13日）上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。
林得恩解釋，鳳凰颱風過菲島北部陸地後，因部份颱風結構受到局部山脈或地形破壞，強度有機會降為中度颱風。在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。
林得恩最後指出，等到鳳凰颱風登陸台灣後，碰到了中央山脈，颱風強度將會快速被減弱，但會不會如去年山陀兒颱風一樣，最後死在台灣陸地上，還得繼續觀察。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急、林老師氣象站
