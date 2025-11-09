我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風最快今轉強颱！氣象署：下周登陸台灣西半部

下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。下週三晚間至下週四清晨，颱風中心則有機會登陸台灣西半部，但登陸地點仍有不確定性

▲中央氣象署表示，預估在下週三晚間至下週四清晨間，颱風中心有機會登陸台灣西半部，但登陸地點仍有不確定性。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風路徑有共識！暴風圈觸陸、登陸台灣時間曝光

預計9日將達強烈颱風，也是它這一生巔峰狀態。鳳凰颱風預估今晚登陸菲律賓呂宋島，於下週一（10日）進入南海後逐漸北轉。

預估鳳凰颱風將於下週三上午暴風圈接觸南部陸地，於夜晚籠罩中、南部地區，下週四（13日）凌晨左右登陸彰化至台南間

▲台灣颱風論壇指出，鳳凰颱風在副熱帶高壓穩定導引下，快速往西移動，時速達40公里，強度仍維持在中度颱風中段班，預計9日將達強烈颱風，亦是它巔峰狀態。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

目前AI系集每條線都指向台灣，表示模式成員看法相當一致，除非大翻車，否則侵襲台灣機率極高，往西南掉下去機率極低。

▲「台灣颱風論壇」說明，目前AI系集每條線都指向台灣，預估鳳凰颱風將於下週三上午暴風圈接觸南部陸地，於夜晚籠罩中、南部地區，下週四（13日）凌晨左右登陸彰化至台南間。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

鳳凰颱風「海陸警時間」揭曉！登陸台灣前強度估轉弱

預計明日（10日）下午，發佈海上颱風警報；後天（11日）中午，追加陸上颱風警報；大後天（12日）晚上至下週四（13日）上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。