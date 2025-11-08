我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳凰颱風今（9）日下午2點位於鵝鑾鼻東南方1420公里海面，估明（9）日將增強為強颱。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下週一（10日）起東北季風加上颱風外圍影響，讓雨勢明顯增加。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風預測經過呂宋島後會北轉靠近台灣，並且中心將登陸台灣西半部，桃園以南到中南部都有機會，預估下週三到下週四中心登陸，氣象署預估下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。鳳凰颱風明（9）日會再升級為強颱，不過由於環境不利於發展，移動中會減弱為輕颱或中颱靠近台灣。氣象署預報員張竣堯預報指出，鳳凰颱風今（8）日下午2點位於鵝鑾鼻東南方1420公里海面，估明（9）日將增強為強颱，並且通過呂宋島後北轉靠近台灣，下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會有明顯雨勢，而下週三晚間至下週四清晨，颱風中心有機會登陸台灣西半部，不過登陸地點仍有不確定性。不過鳳凰颱風通過呂宋島後，由於北轉靠近台灣的環境不利於颱風發展，因此可能會減弱為輕颱或中颱等級靠近台灣，氣象署預估下週一白天發布海上警報，下週二發布陸上警報。未來降雨趨勢，明（9）日白天各地大多為多雲到晴，僅迎風面北部、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，晚起東北季風增強，迎風面降雨機率增加；下週一（10日）起東北季風加上颱風外圍影響，讓雨勢明顯增加，北部、東半部有局部大雨或豪雨，其他地區短暫降雨，共伴效應有機會讓大台北山區、花蓮山區、宜蘭，出現豪雨等級以上的降雨。下週三受到鳳凰颱風影響，南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，若颱風北轉靠近台灣強度減弱較慢，屆時雨勢也會更明顯；下週四颱風逐漸遠離，下半天到下週六回到東北季風環境的天氣，迎風面北部、東半部有短暫陣雨。溫度方面，未來一週受到東北季風影響，明（9）日起整周濕涼有感，北部、東半部溫度約攝氏21度至25度；下週一、下週二白天高溫攝氏28度至30度，下周三、下周四受颱風影響，高溫下降至約24到25度，下週五颱風遠離後溫度回升到30度左右。