鳳凰颱風侵台機率變高了！路徑北轉大甩尾登陸台灣

氣象署最新預測路徑，鳳凰颱風將在週三（12）日夜晚登陸西南部陸地

但以現階段資料來說，「侵襲台灣機率非常高」，至於侵襲台灣的強度，就看鳳凰颱風減弱快慢

▲中央氣象署預估鳳凰颱風登陸菲律賓出海之後，接著被走大迴轉路徑再襲台，登陸西南部陸地機率高。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風「環流肥大」+東北季風一起襲台！最新5重點一次看

目前預期是能在到台灣前就變成輕颱，暫時是稍微好的消息。

北部、東部，從週一開始就被颱風外圍環流和東北季風攻打

但週三颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來

鳳凰颱風週四應該就會遠離或者掛點