鳳凰颱風來勢洶洶，根據中央氣象署最新路徑預估，鳳凰颱風還是會先登陸菲律賓之後，出海之後在11日開始北轉，12日（週三）夜晚登陸西南部陸地。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，就現階段資料來說，鳳凰颱風侵襲台灣的機率非常高，至於侵襲台灣的強度，就要看減弱的速度快慢來決定，民眾已經要開始做好防颱準備。
鳳凰颱風侵台機率變高了！路徑北轉大甩尾登陸台灣
「台灣颱風論壇」提到，氣象署最新預測路徑，鳳凰颱風將在週三（12）日夜晚登陸西南部陸地，不過還是要再次強調，確切的登陸點，依然要到週一（10日）、週二（11日）之間的轉向情況而定，仍然還是有變數，要持續觀察。
「台灣颱風論壇」說，鳳凰颱風登陸菲律賓前會達到強烈颱風等級，穿越之後會減弱，進入南海後有機會重整短暫增強，但隨著逐漸北上靠近台灣過程中，環境發展惡劣，強度會再度減弱。但以現階段資料來說，「侵襲台灣機率非常高」，至於侵襲台灣的強度，就看鳳凰颱風減弱快慢，減弱慢就是中颱登台、減弱快就是輕颱，台灣民眾已經要開始做好防颱措施囉！
鳳凰颱風「環流肥大」+東北季風一起襲台！最新5重點一次看
「台灣颱風論壇」也提到，這次鳳凰颱風的特點環流非常大，而且還會有東北季風加成，各地風力都會蠻大的，真的很荒謬，11月了還會有這樣的颱風。粉專也整理了目前最新的颱風動態5大重點。
一、不管鳳凰會變多強，登陸菲律賓之後一定會痛，等颱風週一開始北轉時，肯定會逐漸減弱，目前預期是能在到台灣前就變成輕颱，暫時是稍微好的消息。
二、北部、東部，從週一開始就被颱風外圍環流和東北季風攻打，不用等颱風本身到，天氣就週一就會開始很糟。
三、中南部很可能在週二之前感受都還好，但週三颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來，但風雨多大就看它剩多少強度。
四、西部沿海、外島，風超大。
五、鳳凰颱風週四應該就會遠離或者掛點，到底有沒有放假問縣市長、飛機要不要飛問航空公司。
資料來源：台灣颱風論壇、中央氣象署
