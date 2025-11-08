鳳凰颱風今（8）日清晨增強為中度颱風，且還在持續增強當中，中央氣象署目前最新路徑預估大致上沒變，鳳凰颱風先登陸菲律賓之後，出海北轉朝台灣而來，預估可能在西南部陸地登陸，而且機率很高，預估下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上颱風警報，風雨最劇烈時段會落在週二以及週三，民眾已經要及早做好防颱準備。
鳳凰颱風升格中颱「侵台機率高」！海陸警、登陸時間地點一次看
中央氣象署表示，目前鳳凰颱風中心位置在鵝鑾鼻東南方1700公里海面上，目前朝西北西方向前進，強度已經在今天清晨增強為中度颱風，預計明天開始接近菲律賓呂宋島，路徑大致上不變，通過呂宋島後進入南海開始北轉靠近台灣，由於發展條件較差，鳳凰颱風強度屆時也會明顯減弱。
氣象署說，不過依照目前的預報資料顯示，鳳凰颱風登陸台灣機率很高，預計是從西南部陸地登陸，時間點會在下週三晚上、週四清晨這段期間，週四當天就會出海。氣象署將在下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。
鳳凰颱風高機率侵台！最新預估風雨時程出爐
至於最新的風雨時程如何，氣象署表示，下週一（10日）至下週四（13日）為颱風最接近台灣的時候，受到東北季風以及鳳凰颱風外圍環流影響，各地降雨機率都高；下週二基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生機率，留意東北季風跟颱風外圍環流有共伴效應，雨勢會更加明顯；台東及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率。
下週三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨；下週四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。不過颱風強度以及路徑不確定性大，依舊要持續觀察最新颱風動態。
資料來源：中央氣象署、報天氣-中央氣象署臉書
