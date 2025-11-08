我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風升格中颱「侵台機率高」！海陸警、登陸時間地點一次看

強度已經在今天清晨增強為中度颱風

路徑大致上不變，通過呂宋島後進入南海開始北轉靠近台灣

鳳凰颱風登陸台灣機率很高，預計是從西南部陸地登陸，時間點會在下週三晚上、週四清晨這段期間，週四當天就會出海。

▲鳳凰颱風已經增強為中度颱風，最新路徑預估侵台機率非常高，登陸時間落在下週三晚上或週四清晨，地點落在西南部陸地。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風高機率侵台！最新預估風雨時程出爐

下週二基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生機率，留意東北季風跟颱風外圍環流有共伴效應，雨勢會更加明顯

下週三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨