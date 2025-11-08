我是廣告 請繼續往下閱讀

▲下週一至下週四為颱風最接近臺灣的時候，各地降雨機率高。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）

▲週日晚起東北季風增強，迎風面降雨機率增加。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）

鳳凰颱風已增強為中颱，氣象署預報指出，最快下週一發布海上警報，下週二（11日）發布陸上警報，下週一至下週四將影響台灣天氣，路徑有機會從中南部登陸並穿越台灣，或是有機會朝西偏、往台灣海峽通過，甚至直接北轉後再南走往廣東、福建，仍需要進一步觀察。鳳凰颱風今天（8日）清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報指出，鳳凰颱風登陸台灣機率高，最快下週一發佈海警，下週二發佈陸警，不過北轉靠近台灣過中受到冷空氣影響，強度將會明顯減弱。下週一至下週四為颱風最接近臺灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高，下週四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，今（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大。宜蘭、花東空品區北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，僅基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，晚起東北季風增強，迎風面降雨機率增加。