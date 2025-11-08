鳳凰颱風已增強為中颱，氣象署預報指出，最快下週一發布海上警報，下週二（11日）發布陸上警報，下週一至下週四將影響台灣天氣，路徑有機會從中南部登陸並穿越台灣，或是有機會朝西偏、往台灣海峽通過，甚至直接北轉後再南走往廣東、福建，仍需要進一步觀察。
鳳凰颱風最新動態：增強為中颱！最快下週一發海警
鳳凰颱風今天（8日）清晨增強為中度颱風，中央氣象署預報指出，鳳凰颱風登陸台灣機率高，最快下週一發佈海警，下週二發佈陸警，不過北轉靠近台灣過中受到冷空氣影響，強度將會明顯減弱。
下週一至下週四為颱風最接近臺灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高，下週四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，惟颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察。
今天天氣：各地多雲到晴！僅迎風面有雨
今（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：入夜東北季風增強 降雨機率增
白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，僅基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，晚起東北季風增強，迎風面降雨機率增加。
資料來源：中央氣象署
「鳳凰颱風」相關議題
鳳凰颱風侵襲台灣3路徑！升級強颱時間點出爐 最新雲圖變超大顆
鳳凰颱風路徑西修！氣象署：恐中南部登陸、貫穿台灣 炸雨紅一片
鳳凰颱風一天變中颱！氣象署：路徑北轉襲台 台灣暴雨確定閃不掉
