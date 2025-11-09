我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風最快今轉強颱！氣象署：下周登陸台灣西半部

於下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。下週三晚間至下週四清晨，颱風中心則有機會登陸台灣西半部

▲鳳凰颱風預估將在今日增強為強颱，並且通過呂宋島後北轉靠近台灣，並於下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風共伴效應將發威！明、後天致災雨炸北部、東部

明（10）日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三（11、12日）鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。

▲明（10）日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三（11、12日）鳳凰的「共伴效應」最劇烈。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.08.10）

鳳凰颱風路徑北轉！少見11月襲台原因曝

▲鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱，亦是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風最強之姿登陸呂宋島！北轉逼近台灣