鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署表示，鳳凰颱風預估將在今（9）日升級為強颱，持續朝呂宋島前進後北轉靠近台灣，明、後天（10、11日）將開始受到颱風外圍環流影響，出現明顯降雨。氣象專家吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，鳳凰颱風「共伴效應」最劇烈時刻在下週二、三，將對台灣北部、東部地區帶來大量致災雨。
鳳凰颱風最快今轉強颱！氣象署：下周登陸台灣西半部
根據中央氣象署表示，鳳凰颱風今日2時的中心位置在北緯 13.8 度，東經 126.4 度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺。
氣象署預報員張竣堯表示，鳳凰颱風預估將在今日增強為強颱，並且通過呂宋島後北轉靠近台灣，並於下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。下週三晚間至下週四清晨，颱風中心則有機會登陸台灣西半部，但登陸地點仍有不確定性。
鳳凰颱風共伴效應將發威！明、後天致災雨炸北部、東部
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」表示，今日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。
吳德榮指出，明（10）日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三（11、12日）鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。
至於減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察。下週四（13日）鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉。下週五、六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。
鳳凰颱風路徑北轉！少見11月襲台原因曝
針對鳳凰颱風最新路徑，吳德榮說明，根據最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。
根據各別模擬路徑則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱（這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因），正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的「不確定性」。
鳳凰颱風最強之姿登陸呂宋島！北轉逼近台灣
另外針對最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿〔強烈颱風(53米/秒)〕登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範。
吳德榮最後指出，鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央氣象署表示，鳳凰颱風今日2時的中心位置在北緯 13.8 度，東經 126.4 度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺。
氣象署預報員張竣堯表示，鳳凰颱風預估將在今日增強為強颱，並且通過呂宋島後北轉靠近台灣，並於下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會帶來明顯雨勢。下週三晚間至下週四清晨，颱風中心則有機會登陸台灣西半部，但登陸地點仍有不確定性。
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」表示，今日為「風雨前的寧靜」，各地天氣晴朗，白天熱早晚涼的天氣，晚起北海岸及東半部轉有局部降雨的機率。
吳德榮指出，明（10）日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三（11、12日）鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。
至於減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察。下週四（13日）鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉。下週五、六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。
針對鳳凰颱風最新路徑，吳德榮說明，根據最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣。
根據各別模擬路徑則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱（這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因），正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的「不確定性」。
另外針對最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿〔強烈颱風(53米/秒)〕登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範。
吳德榮最後指出，鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，也無需去特別強調。