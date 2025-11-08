「鳳凰颱風對流爆發！」前氣象局長鄭明典表示，鳳凰颱風對流雲系持續增強，已逐漸形成眼牆結構，並且即將襲擊菲律賓，由於颱風範圍大、水氣足，對於當地可能是一個大災難。中央氣象署則指出，台灣在下周一、周二（10、11日）開始受外圍環流影響，全台出現明顯降雨，颱風在周三晚至周四可能登陸中部，北部與東部將率先迎大雨，南部則在後期受風雨波及。
鳳凰颱風眼牆組織中！鄭明典：菲律賓恐再迎大災難
鄭明典今日在臉書發文指出，鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，自昨天傍晚起就往環流中心方向內縮，且越來越集中，現在已逐漸組織成眼牆雲系。
鳳凰颱風強度漸增，目前為中颱，但可能達強颱，鄭明典示警，由於颱風範圍大、水氣足，對於剛剛被海鷗颱風重創的菲律賓來說，可能又是一個大災難。而鳳凰颱風過了菲律賓之後，將遭遇強勁東北季風，或許會導致颱風對台灣的威脅降低一些，不過仍要密切注意颱風通過菲律賓之後的變化。
根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風今日上午8時中心位置在北緯12.4度，東經132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。
鳳凰颱風下周三最接近台灣！北部、東部周二雨勢最強
中央氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風預計將在登陸呂宋島時增強為強颱，但受到地形削弱，強度將降回中颱等級，之後颱風會進入南海北轉，往北北東方向接近台灣。預估下周一、周二（10、11日）颱風外圍環流將開始影響台灣，周三最接近本島，周三晚至周四可能登陸中部地區。不過目前路徑仍存在不確定性，預計下周一上半天將發布海上颱風警報，下周二再發布陸上警報。
根據預測，下周一、周二受東北季風增強及颱風外圍環流雙重影響，大台北與東部地區將整天出現顯著降雨，其他地區則有短暫陣雨。預計大台北、宜蘭、花蓮將有局部大雨或豪雨，尤其周二雨勢最強，東北部及花蓮山區有機會達到豪雨以上等級。
至於下周三、周四颱風靠近後，中南部也將轉為主要降雨區，部分地區恐出現豪雨或強風。不過實際雨勢與風力仍取決於颱風結構是否在北上過程中減弱，若勢力明顯下降，風雨將不至於太劇烈。等到周五颱風逐漸遠離，天氣將明顯轉好，但仍受東北季風影響，北部與東北部可能持續有局部降雨。
資料來源：鄭明典臉書粉專、中央氣象署
「鳳凰颱風」相關報導
鳳凰颱風將變強颱！周一北部「風雨最劇烈」 西南部進入危險半圈
鳳凰颱風北轉撞進台灣！氣象署：登陸中部機率高 下週二發布陸警
颱風最新動態整理！鳳凰「路徑、風雨、海陸警、停班課機率」一覽
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭明典今日在臉書發文指出，鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，自昨天傍晚起就往環流中心方向內縮，且越來越集中，現在已逐漸組織成眼牆雲系。
鳳凰颱風強度漸增，目前為中颱，但可能達強颱，鄭明典示警，由於颱風範圍大、水氣足，對於剛剛被海鷗颱風重創的菲律賓來說，可能又是一個大災難。而鳳凰颱風過了菲律賓之後，將遭遇強勁東北季風，或許會導致颱風對台灣的威脅降低一些，不過仍要密切注意颱風通過菲律賓之後的變化。
根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風今日上午8時中心位置在北緯12.4度，東經132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑70公里。
中央氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風預計將在登陸呂宋島時增強為強颱，但受到地形削弱，強度將降回中颱等級，之後颱風會進入南海北轉，往北北東方向接近台灣。預估下周一、周二（10、11日）颱風外圍環流將開始影響台灣，周三最接近本島，周三晚至周四可能登陸中部地區。不過目前路徑仍存在不確定性，預計下周一上半天將發布海上颱風警報，下周二再發布陸上警報。
根據預測，下周一、周二受東北季風增強及颱風外圍環流雙重影響，大台北與東部地區將整天出現顯著降雨，其他地區則有短暫陣雨。預計大台北、宜蘭、花蓮將有局部大雨或豪雨，尤其周二雨勢最強，東北部及花蓮山區有機會達到豪雨以上等級。
至於下周三、周四颱風靠近後，中南部也將轉為主要降雨區，部分地區恐出現豪雨或強風。不過實際雨勢與風力仍取決於颱風結構是否在北上過程中減弱，若勢力明顯下降，風雨將不至於太劇烈。等到周五颱風逐漸遠離，天氣將明顯轉好，但仍受東北季風影響，北部與東北部可能持續有局部降雨。
鳳凰颱風將變強颱！周一北部「風雨最劇烈」 西南部進入危險半圈
鳳凰颱風北轉撞進台灣！氣象署：登陸中部機率高 下週二發布陸警
颱風最新動態整理！鳳凰「路徑、風雨、海陸警、停班課機率」一覽
更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。