鳳凰颱風目前已增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇」今（8）日表示，鳳凰上望強颱，正穩定朝西前進，預計將以強颱姿態登陸菲律賓，周一進入南海後可能北轉朝台灣接近。受季節與地形影響，北部、東部在周一、周二風雨最劇；南部與離島則從周二上午至周四白天受長時間影響，需以最高規格防颱。鳳凰颱風北轉幅度與減弱速度將決定各地風雨強度，提醒民眾仍應盡快防颱準備。
鳳凰颱風「強颱巔峰之姿」撞進菲律賓！最新路徑曝光：周一北轉
臉書粉專「台灣颱風論壇」發文指出，鳳凰颱風已增強為中度颱風，且上望強颱，目前在太平洋高壓導引之下，正在穩定朝西移動，若路徑未來沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，等到周一進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，鳳凰颱風將趁機大角度轉向，北轉朝台灣前進。
鳳凰颱風影響多大「周一、周二關鍵期」！北中南風雨時程一次看
「台灣颱風論壇」表示，由於季節性因素、颱風走勢及強度變化，北中南地區風雨最搖滾的時間將有些微差異。首先因為颱風位置與東北季風共伴效應，正好落在北台灣至花蓮這一帶，因此北部、東部將在周一、周二（10、11日）風雨最大、最有感，雖然颱風通過時也會有風雨，但颱風強度當時已減弱許多，所以影響不會這麼劇烈。
由於鳳凰颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，因此南部地區（嘉義到屏東）、澎湖、金馬一帶，風雨影響時間將稍微拉長，主要落在周二（11日）上午至周四（13日）白天，務必以最高規格進行防範。
至於苗栗至雲林一帶因為地形關係，將取決於颱風是何種形式及走法，成為最難評估的區域，「差一點點風雨規模就會差很多」，但強風仍無可避免，還是要提前做好防颱準備。
「台灣颱風論壇」透露，目前需要特別注意的是颱風北轉的幅度及移動速度，還有颱風北上時減弱幅度，無論是移動快慢、減弱程度大小都將攸關影響的時間及各地風雨規模，重要關鍵期落在周一、周二。颱風實際影響仍須視發展情形滾動式調整，「無論你身在何地，這兩天都要趕緊做好防颱措施囉！」
資料來源：氣象粉專「台灣颱風論壇」
「鳳凰颱風」相關報導
鳳凰颱風北轉撞進台灣！氣象署：登陸中部機率高 下週二發布陸警
鳳凰有機會停班課？共伴效應炸豪雨：颱風最新路徑、估下週三登陸
怪物鳳凰颱風減弱？林得恩：護國神山給力 粉專警示西南部很危險
颱風最新動態整理！鳳凰「路徑、風雨、海陸警、停班課機率」一覽
我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書粉專「台灣颱風論壇」發文指出，鳳凰颱風已增強為中度颱風，且上望強颱，目前在太平洋高壓導引之下，正在穩定朝西移動，若路徑未來沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，等到周一進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，鳳凰颱風將趁機大角度轉向，北轉朝台灣前進。
「台灣颱風論壇」表示，由於季節性因素、颱風走勢及強度變化，北中南地區風雨最搖滾的時間將有些微差異。首先因為颱風位置與東北季風共伴效應，正好落在北台灣至花蓮這一帶，因此北部、東部將在周一、周二（10、11日）風雨最大、最有感，雖然颱風通過時也會有風雨，但颱風強度當時已減弱許多，所以影響不會這麼劇烈。
由於鳳凰颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，因此南部地區（嘉義到屏東）、澎湖、金馬一帶，風雨影響時間將稍微拉長，主要落在周二（11日）上午至周四（13日）白天，務必以最高規格進行防範。
「台灣颱風論壇」透露，目前需要特別注意的是颱風北轉的幅度及移動速度，還有颱風北上時減弱幅度，無論是移動快慢、減弱程度大小都將攸關影響的時間及各地風雨規模，重要關鍵期落在周一、周二。颱風實際影響仍須視發展情形滾動式調整，「無論你身在何地，這兩天都要趕緊做好防颱措施囉！」
資料來源：氣象粉專「台灣颱風論壇」
「鳳凰颱風」相關報導
鳳凰颱風北轉撞進台灣！氣象署：登陸中部機率高 下週二發布陸警
鳳凰有機會停班課？共伴效應炸豪雨：颱風最新路徑、估下週三登陸
怪物鳳凰颱風減弱？林得恩：護國神山給力 粉專警示西南部很危險
颱風最新動態整理！鳳凰「路徑、風雨、海陸警、停班課機率」一覽
更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。