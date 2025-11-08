鳳凰颱風（國際命名FUNG-WONG）在今（8）天凌晨2時升級中度颱風，預估下周一發布海上颱風警報。氣象專家林得恩認為，這顆「又強又大的怪物」鳳凰颱風，有機會在抵達台灣後強度減弱，直呼：「還是護國神山，夠力！」不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則示警，鳳凰颱風對流持續爆發中，西南部最危險，不可掉以輕心。
中央氣象署表示，編號第26號的鳳凰颱風8日2時的中心位置在北緯 12.2 度，東經 134.0 度，以每小時31公里速度，向西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺。
怪物級鳳凰颱風有望變輕颱 林得恩：護國神山給力
台大大氣科學博士林得恩稍早在粉專「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署今晨02時最新氣象情資顯示，鳳凰颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間；且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物。
林得恩指出，但是在鳳凰颱風接近台灣陸地前後，評估強度則會快速且明顯的減弱，推判降為輕度颱風等級的機會最大；但他提醒，還是不可以輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞。至於颱風強度減弱的可能原因有以下三個。
1. 當颱風經過菲律賓北部陸地時，部分颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞。
2. 鳳凰颱風在北轉過程中，北方冷空氣的「逸入作用」，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域。
3.接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱；尤其是在其可能登陸陸地時。
鳳凰颱風對流持續爆發！氣象粉專：西南部最危險
不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，鳳凰颱風對流持續爆發中，環流相當廣泛，因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。
✅ 北部、東部
周一（10）就會開始下雨，快的話則是周日晚上。加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅。周一、周二風險最高。
✅ 西南部
特別呼籲西南部地區的朋友，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧。加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範，主要影響時間會是在周二（11）晚至周四（13）凌晨。
資料來源：林老師氣象站、中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急
