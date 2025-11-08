我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳凰颱風在下週三最接近台灣，氣象署預估登陸中部地區機率高，下週二發布陸警。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下週一、下週二（10日、11日）颱風外圍環流開始影響台灣，下週三最靠近台灣。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下週一到下週五北部、東半部感受濕涼，北部高溫剩下約攝氏25度至28度，夜晚清晨低溫約21到23度。（圖／中央氣象署提供 cwa.gov.tw）

鳳凰颱風已增強為中颱，預估將會登陸呂宋島，進入南海後北轉靠近台灣，中央氣象署預估，下週一（10日）開始受到鳳凰颱風影響，預計下週一、下週二開始受到颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部、東北部先炸豪雨，，預計下週一上午發布海警，下週二發布陸上警報。中央氣象署預報員張竣堯預報指出，鳳凰颱風今（8日）上午8點位於鵝鑾鼻東南方1620公里海面上，持續向西北西移動，將登陸呂宋島且有機會增強為強颱，不過登陸後受到地形影響，將減弱為中颱以下等級，隨後鳳凰颱風北上進入南海，路徑將北轉向北北東方向接近台灣，張竣堯指出，下週一、下週二（10日、11日）颱風外圍環流開始影響台灣，下週三最靠近台灣，週三晚到週四登陸台灣中部，路徑還有不確定性。氣象署預估下週一上半天發布海警，下週二發布陸警。未來降雨預測，今明兩天天氣穩定，僅迎風面東半部、基隆北海岸有零星降雨，午後中南部山區有零星降雨；明天午後東北季風增強，東北部、基隆北海岸轉有雨。下週一、下週二受到東北季風增強跟颱風外圍影響，大台北、東半部整天都有明顯雨勢，其他地區也有短暫陣雨，預計下週一、下週二 大台北 宜蘭花蓮都有局部大雨 豪雨 下週二雨勢最明顯，東北部、花蓮山區有豪雨等級以上降雨。下週三、下週四受到颱風本身影響，中南部開始有局部大雨或豪雨，不過降雨強度跟風力要視颱風本身結構影響而定，若颱風北上後明顯減弱，對中南部的影響就不會那麼劇烈，不過颱風北上過程中路徑和強度仍有不確定性；下週五颱風遠離，天氣明顯好轉，不過仍受東北季風影響，北部、東北部有降雨。溫度方面，今明兩天溫暖，明天下午開始東北季風增強，從下週一到下週五北部、東半部感受濕涼，北部高溫剩下約攝氏25度至28度，夜晚清晨低溫約21到23度；中南部高溫還是有攝氏28到30度，下周三、下周四受颱風影響，高溫下降至約24到25度，下週五颱風遠離後溫度將明顯回升到30度左右。