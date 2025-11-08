鳳凰颱風已增強為中颱，預估明（9）日升級強颱，侵襲台灣機率高，將成為11月罕見的穿心颱，為各地帶來風雨，尤其東北部還要留意共伴效應帶來的強降雨，是否有機會停班停課？預估下週三晚間至下週四中心及本身環流會快速經過台灣上空，也就是說風雨最劇烈時間將是上班上課日，不過還是要視颱風影響決定。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇於「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，鳳凰颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，明（9日）有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。預估下週一（10日）鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度受地形破壞，將減弱為中度颱風。
鳳凰颱風靠近台灣減弱！下週三晚間到下週四登陸台灣
吳聖宇表示，鳳凰颱風下週二（11日）逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。鳳凰下週三就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，下週三晚間到下週四上午這段期間，颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，下周四下午遠離台灣附近。
不過鳳凰颱風登陸後將減弱，吳聖宇指出，在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。
下週一起北東先炸雨 共伴效應有機會發生
吳聖宇示警，鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但因為它的環流頗大，加上又有東北季風南下配合，因此各地的風雨情況仍不容小覷。預期下週一、下週二颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到下周二降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。
吳聖宇說，下週三到下週四上半天因颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨。中南部要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到下週四下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。
吳聖宇強調，目前的預報看起來，鳳凰颱風下週侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意共伴效應強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。他提醒及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸台灣的颱風。
資料來源：中央氣象署
