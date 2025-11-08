我是廣告 請繼續往下閱讀

▲未來120小時暴風圈侵襲機率，總共有14縣市超過5成，其中澎湖縣68%最高。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會有明顯雨勢。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風明（9）日將升級為強烈颱風，最新路徑將在下週一（10日）北轉靠近台灣，有機會從台灣西南側登陸，。根據氣象署最新預測，未來120小時暴風圈侵襲機率，總共有14縣市超過5成，其中澎湖縣68%最高，後面依序為台南市的62%、金門縣61%。中央氣象署預報指出，鳳凰颱風今（8）日下午2點位於鵝鑾鼻東南方1420公里海面，持續向西北西移動，明（9）日估將增強為強烈颱風，並登陸菲律賓呂宋島，預測下週一進入南海後，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強。氣象署預估下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，共計有14縣市超過50％，最高為澎湖縣68%，後面依序是台南市62%、金門縣61%，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣、恆春半島50%。氣象署預報員張竣堯預報指出，下週一、下週二（10日至11日）開始受到颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，將會有明顯雨勢，而下週三晚間至下週四清晨，颱風中心有機會登陸台灣西半部，不過登陸地點仍有不確定性。