我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）費城費城人球星哈波（Bryce Harper）與大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）之間的衝突持續延燒。根據美國《Newsweek》與ESPN報導，哈波早在今年7月就曾因「薪資上限（Salary Cap）」議題與曼佛瑞當場爆發激烈爭執，甚至被聯盟高層「口頭恐嚇」，引發美國職棒勞資對立再度升溫。事件起於7月下旬，當時曼佛瑞造訪費城人俱樂部，與球員們進行閉門會談，討論下一份勞資協議（CBA）及「薪資上限制度」的可能性。當主席提及「大聯盟未來或需考慮導入薪資上限」時，哈波當場憤怒回擊，並要求曼佛瑞「立刻離開更衣室！」據ESPN記者Jeff Passan當時披露，整個場面一度陷入僵局，氣氛極度緊繃。根據體育經紀人Allan Walsh近日在Podcast節目中的爆料，衝突結束後，曼佛瑞的幕僚之一私下找到哈波，警告他「永遠不要再對主席說那種話。如果你再敢侮辱他，你會被丟進水溝裡！」這段驚人的對話經《Newsweek》報導後，引起美國棒球圈廣泛震撼。Walsh指出，這並非單純的口角，而是「顯示出MLB內部權力階層對球員的不尊重與威脅文化」。MLB現為北美主要職業聯盟中唯一沒有薪資上限制度的聯盟。球員工會（MLBPA）長期強烈反對設限，認為這將直接削弱球員收入與自由市場價值。哈波身為聯盟中最直言不諱的球星之一，一直公開批評聯盟高層干預市場機制。而道奇隊近年豪砸重金打造「超級戰艦」後，聯盟內部要求「設定開支上限」的聲音再次浮現，為下季CBA談判埋下火藥味。《Newsweek》直言：「如果這次衝突象徵著球員與聯盟之間的關係，那下一輪勞資協商恐將醜陋至極。」