▲劉嘉玲（如圖）爆料劉德華曾被恐怖粉絲騷擾，導致他現在住飯店，都必須讓保鑣全程守著門。（圖／翻攝自微博＠吃瓜娛樂）

▲劉德華（如圖）被16歲的私生飯嚇到過，雖然當時沒報警，但他表示自己很不喜歡這種行為。（圖／華映娛樂提供）

香港影后劉嘉玲近日錄製陸綜《一路繁花2》時，聊起與天王劉德華合作的往事，她爆料劉德華請保鑣全天盯著飯店房門，但不是因為劉德華愛耍大牌，而是他真的遇過恐怖「私生飯」。曾有一名16歲的狂熱粉絲趴在劉德華飯店床下一整天，等著劉德華收工，讓劉德華嚇出陰影，所以後來他都要請保鑣守著才敢在飯店過夜。劉嘉玲回憶，當年她和劉德華一同在橫店拍攝電影《通天神探狄仁傑》，有天她注意到劉德華房門外一直有保鑣盯著，劉嘉玲好奇詢問原因，這才知道劉德華被私生飯嚇過，「」。劉嘉玲說自己聽到後也很震驚，直呼：「（粉絲）真的可以瘋狂到這個程度？」劉德華無奈點頭，表示為了不讓類似事件再發生，才會找保鑣來保護，這樣睡得也比較安心。一旁的來賓劉曉慶聽後也認同，表示自己很難在外面過夜，和天王一樣也會擔心安全問題，害怕被騷擾，房間窗簾一定都要拉上。關於劉德華被狂熱粉絲騷擾的事件，他自己也曾在訪談時提過。20年前劉德華在橫店拍電影《天下無賊》，當時他在飯店休息，找按摩師到房內幫他按摩，結果按到一半，按摩師聽到床底下有動靜，劉德華起身查看，躲在下面的16歲的粉絲才從床底爬出來。這名粉絲表示自己來自農村，想到大城市找工作翻身，寫了一封信要給劉德華看，這才偷偷闖入房內。劉德華當時雖然嚇壞，但他沒有報警，反倒還請這名粉絲吃了飯，並語重心長的開導粉絲近1小時，希望他不要走上歪路。劉德華事後也強調，自己很不喜歡粉絲這種行為，希望不要有人模仿。