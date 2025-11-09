我是廣告 請繼續往下閱讀

由國民黨新北市議員組成的「新藍圖連線」，週末舉辦兩天一夜「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊。超過40名青年學子齊聚一堂，不僅邀請到戰鬥藍發起人趙少康、資深媒體人黃揚明、前外交官黃奎博教授開場授課，更有藍營議員分享從政甘苦、立委傳授科技治理新思維，讓學員深度了解公共事務與實戰經驗。趙少康開場演講。引用英國首相邱吉爾的名言：「民主是最糟糕的政府形式—除了那些已經嘗試過的其他形式。」來向學員強調，民主政治雖然缺乏效率，但能夠透過定期改選與代議士監督，來避免執政濫權。並鼓勵學員透過擔任幕僚和志工，累積自身經驗，瞭解組織和社群網路經營都是選舉致勝重要元素。議員白珮茹以守護東北漁場與爭取汐東線捷運為例，強調基層民代雖然辛苦，但付出心力換來「民眾安居樂業十分值得」，勉勵青年必須發自內心想成為人民代言人。蔡淑君分享連任五屆秘訣，強調自己「手機24小時不關機、親自經營社群」，將選舉補助款全數捐出做為弱勢兒童教育用途，強調「心態對了、事情就能做對！」陳偉杰透露從國會助理到空降北海岸艱辛選區的過程，強調即便是幅員遼闊，仍須感謝團隊齊心合力，才能兼顧各個環節。宋雨蓁強調擔任平地原住民議員，是讓原民權益受到重視的象徵。呂家愷則說服務基層不可或缺，但選民同樣關心政治人物對國際局勢及兩岸關係的態度，勉勵學員必須能掌握時事提出論述。