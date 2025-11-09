我是廣告 請繼續往下閱讀

2026桃園市長選戰提前開打！現任市長張善政爭取連任，民進黨則動作頻頻。除了立委王義川在地方設立「諮詢服務處」，總統府副秘書長何志偉也積極勤跑宮廟、深耕基層，種種跡象引發外界聯想。對此，國民黨桃園市議員詹江村忍不住在臉書開酸：「張善政危險了！」詹江村在臉書發文，原以為民進黨在桃園沒人可用，沒想到如今「被逼出大招」，派出王義川經營地方。他語氣嘲諷：「張善政這次完了！我們國民黨上上下下，最害怕的，就是民進黨丟出王義川這種王牌，沒想到怕什麼來什麼！」詹江村更搬出王義川先前引發爭議的「手機訊號分析造勢人數」事件，酸味滿滿地提醒藍營要小心。他寫道：「藍營要注意，造勢大會人數被中華電信掌控，更要小心王義川起乩之後的神兵神將，完了！這下完了！」貼文一出，留言區討論熱烈。前台北市議員童仲彥也加入戰局，嘲諷綠營支持者：「真的起堂，派出滿臉粉底義的天兵天將了！可怖喔！」其他網友也紛紛留言附和：「嚇死寶寶了！派這種大咖級人物」、「桃園選戰娛樂性十足」、「推王義川不如推在地民意代表」、「這下張善政要小心了」。