許多人有頭痛、生理痛等困擾，遇到疼痛情況，常常選擇吃一顆止痛藥解決，藥師廖偉呈就表示，不同的疼痛類型，應該選擇不同的止痛藥，才能安全又有效緩解疼痛，廖偉呈也指出，要選擇正確的止痛藥，可以先從「疼痛分級」開始。另外，不少人有偏頭痛症狀，台灣頭痛學會理事長楊鈞百表示，如果每個月偏頭痛超過4次，建議積極就醫治療。
疼痛先分級、分辨疼痛種類 2種止痛藥功效不同
藥師廖偉呈在Threads上發表影片表示，不同疼痛種類，要用的止痛藥不一樣，想要解決想要解決疼痛困擾，要先了解「疼痛分級」，搞清楚疼痛種類，再選擇正確的止痛藥。
輕微疼痛：頭痛、肌肉痠痛、輕度生理痛都屬於輕度疼痛，可選擇含有「乙醯胺酚（Acetaminophen）」單一有效成分的止痛藥，不僅較為溫和，跟複方止痛藥比起來更為安全，對身體負擔也較小，這種止痛藥是醫生常用於治療疼痛的第一線用藥。
發炎型疼痛：會感覺到紅、腫、熱類似發炎症狀的疼痛，如牙痛、關節痛、較為嚴重的生理痛等，適合使用含有「布洛芬（ibuprofen）」的止痛藥，這類止痛藥有消炎、止痛、解熱效果。
最後，廖偉呈提醒，如果還是不確定該使用哪種止痛藥，最好還是尋求專業藥師或醫師協助，不要隨意服用來路不明的藥物。
偏頭痛不是一般疼痛 可採取預防性治療
但如果經常有頭痛症狀，小心是偏頭痛，台灣頭痛學會理事長、光田醫院神經醫學部部長楊鈞百曾指出，偏頭痛並非一般頭痛，而是一種需要精準治療的神經系統疾病，每次偏頭痛發作就吃止痛藥，不少人會擔心有依賴性，但其實偏頭痛可以進行預防性治療，減少發作頻率與嚴重程度。
楊鈞百指出，預防性治療需連續幾個月接受治療，發揮穩定大腦功能，減少偏頭痛發作頻率。在偏頭痛治療上，有口服預防藥物包括乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑，但因副作用如嗜睡、疲憊、體重增加及反應變慢，往往影響病友用藥意願。楊鈞百提醒，若每月偏頭痛發作超過4天，且症狀嚴重影響生活、工作或日常活動，而急性藥物效果不佳時，應積極就醫，考慮預防性治療，遠離偏頭痛的折磨。
藥師廖偉呈、台灣頭痛學會
我是廣告 請繼續往下閱讀
藥師廖偉呈在Threads上發表影片表示，不同疼痛種類，要用的止痛藥不一樣，想要解決想要解決疼痛困擾，要先了解「疼痛分級」，搞清楚疼痛種類，再選擇正確的止痛藥。
輕微疼痛：頭痛、肌肉痠痛、輕度生理痛都屬於輕度疼痛，可選擇含有「乙醯胺酚（Acetaminophen）」單一有效成分的止痛藥，不僅較為溫和，跟複方止痛藥比起來更為安全，對身體負擔也較小，這種止痛藥是醫生常用於治療疼痛的第一線用藥。
偏頭痛不是一般疼痛 可採取預防性治療
但如果經常有頭痛症狀，小心是偏頭痛，台灣頭痛學會理事長、光田醫院神經醫學部部長楊鈞百曾指出，偏頭痛並非一般頭痛，而是一種需要精準治療的神經系統疾病，每次偏頭痛發作就吃止痛藥，不少人會擔心有依賴性，但其實偏頭痛可以進行預防性治療，減少發作頻率與嚴重程度。
楊鈞百指出，預防性治療需連續幾個月接受治療，發揮穩定大腦功能，減少偏頭痛發作頻率。在偏頭痛治療上，有口服預防藥物包括乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑，但因副作用如嗜睡、疲憊、體重增加及反應變慢，往往影響病友用藥意願。楊鈞百提醒，若每月偏頭痛發作超過4天，且症狀嚴重影響生活、工作或日常活動，而急性藥物效果不佳時，應積極就醫，考慮預防性治療，遠離偏頭痛的折磨。
藥師廖偉呈、台灣頭痛學會