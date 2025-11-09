我是廣告 請繼續往下閱讀

電商每月造節、「先漲價再打折」被看破

▲比價網站普及，資訊價格透明化，商品價差一目了然。（圖／BigGo比價網biggo.com.tw）

領券、破盤商品搶不贏機器人！到貨又延遲

▲整點開賣的破盤商品搶不贏機器人，或是定時搶領折扣券大戰讓消費者感到煩躁。（圖／NOWNEWS資料照）

雙11還沒亡！待領包裹依然堆積成山

▲雖然雙11買氣逐年冷卻，依然是全年最大檔，待領包裹總是堆積成山，圖為2024年雙11盛況。（圖／翻攝Dcard）

一年一度的雙11購物節將至，昔日的「光棍節」11月11日被視作電商界年度盛事，消費者從10月底就進入備戰模式，甚至一路狂買到「雙12」。然後近年來雙11熱度明顯降溫，不乏有人上網發問「為什麼不瘋雙11了」、「雙11還能買什麼」。雙11買氣為何不如從前，最多消費者不滿的關鍵主因，便是常態化與套路化。更糟的是，不少商家使出「先漲價再打折」的伎倆，消費者看破行銷套路狠批：「查詢歷史價格就會發現，漲回原價再打折，結果和平常價格差50元」、「資訊透明化，大家都知道沒便宜多少」。雙11另一個痛點就是好康搶不到、商品又晚到。雙11湧入大量訂單，相對犧牲購物體驗，，消費者不滿：「沒便宜＋機器人大戰，誰還要玩」、「優惠一般般，卡貨超多單」。電商祭出超殺福利，但需要整點搶購或登記優惠，也讓現代忙碌的消費者徒增壓力與煩躁感，這些負面體驗讓人開始避開雙11高峰。但雙11無疑還是全年最大檔，從廠商業者、物流業角度來看，雙11並未消亡，雙11氛圍降溫、定位轉變，從一年一度的「購物奇觀」，逐漸變成「常態高點」，當促銷分散、套路重複，消費者自然疲乏，不過真正超值的優惠依然能重燃消費者熱情，口耳相傳成為「呷好道相報」的必買商品。