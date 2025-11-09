一年一度的雙11購物節又來了！今年各大電腦品牌也紛紛祭出驚人優惠價，欣亞數位為了歡慶36周年，推出40種限量破盤價商品，全台最殺RTX 5080震撼現蹤，還有獨家限量50張折價券，最高折1111元等優惠一次看。
雙11優惠一次看！品牌筆電、RTX 5080顯示卡價格全下殺
恰逢雙11購物節，欣亞數位集結MSI、ASUS、GIGABYTE、PNY、Lenovo、LG 等品牌，推出超過40項限量優惠商品，包括全台最殺RTX 5080顯示卡特價33,990元、QD-OLED電競螢幕限時19,111元、以及1111元折價券。
品牌筆電部分，包含MSI Thin13微星13代戰鬥筆電，雙11期間不到2萬元新台幣就能帶回家，Lenovo LOQ 聯想極致強效電競筆電更是只要28,111元。
南台灣最大筆電專賣據點降臨！高雄「次元站」11/15正式啟動
除了雙11優惠之外，欣亞數位於高雄三民區成立全新據點「欣亞數位筆電次元站」，主打全台最大筆電體驗空間與整合式電競展示環境，11月15日幕活動現場同步舉辦「限時排隊商品」「一元競標」與「闖關遊戲送好禮」等活動，民眾到場就有機會幸運搶到便宜！
高雄數位筆電次元站以現今消費者需求、習慣為靈感，劃分有如遊戲世界地圖的5大區塊，包括「輕靚藝廊」感受美型筆電的極致設計、「筆電精選」集結各大品牌旗艦與高性價比代表作、「創遊基地」成為玩家戰場，實機體驗高效能電競筆電、「AI魔法站」展示AI筆電的智能應用，重新定義創作與辦公效率、「職人說讚」邀請專業使用者親自推薦實測機種，提供最真實的使用建議。
欣亞數位表示，高雄筆電次元站的設立象徵品牌在南部市場的深化布局，未來將持續舉辦新品展示、遊戲體驗會與創作講座，打造玩家與創作者交流的平台。
