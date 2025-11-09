我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞洲流行天王周杰倫（如圖）飽受僵直性脊椎炎之苦，因而免疫。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

▲亞洲舞王羅志祥（如圖）因青蛙肢和心臟病免疫。（圖／記者嚴俊強攝）

▲周渝民（如圖）因憂鬱症免疫，他是曾獲金鐘獎的視帝。（圖／翻攝自《我們與惡的距離II》官方臉書）

▲陳漢典（如圖）因扁平足免疫，他也曾公開表示，因扁平足帶來的椎間盤突出，讓他必須積極治療。（圖／記者吳翊緁攝影）

最近演藝圈頻頻傳出藝人閃兵爭議，使得大眾對男星服兵役的問題再度聚焦，儘管兵役是國民義務，但國家也有針對特殊健康狀況設立免役標準。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點4位走紅已久的明星，包括周杰倫（周董）、羅志祥（小豬）、周渝民（仔仔），還有以幽默形象深植人心的陳漢典，他們當年皆因健康因素獲得免役資格。1979年出生的周杰倫，擁有絕佳的音樂才華，作品影響了整個華語流行樂壇，按照當時的法規，他本應服役24個月，但在周杰倫大學聯考落榜、尚未進入演藝圈時，他就被診斷出罹患僵直性脊椎炎，這是一種自體免疫疾病，會導致脊椎和關節慢性發炎，嚴重時會導致脊椎融合變形，屬於法定免役範圍。儘管免除了兵役，但這個疾病帶給周杰倫的痛苦遠超乎一般人想像，他曾多次公開談論發病時的煎熬，形容自己寧願扭傷腳也不想承受僵直性脊椎炎帶來的苦痛，有時在演唱會或出席活動時病發，他必須依靠服用藥物或施打止痛針才能忍痛完成表演，出道至今超過20年，周杰倫人氣始終屹立不搖，天王地位無可動搖。與周杰倫同年出生的亞洲舞王羅志祥，在1996年出道，後來和歐漢聲組成「羅密歐」雙人團體，跨足主持、戲劇等多領域，也以舞蹈專長和舞台魅力征服亞洲舞台，羅志祥之所以免役，是基於青蛙肢和心臟病。青蛙肢就是所謂的臀大肌纖維化，使他無法像一般人一樣將雙腿完全併攏，坐姿特殊像青蛙，因此被判為免役體位；此外，他還被檢查出有輕微的二尖瓣閉鎖不全心臟病，綜合這兩項健康問題，羅志祥符合當年的免服兵役標準，儘管曾陷入個人感情爭議，羅志祥近年來積極回歸舞台，其唱跳實力依舊是華語樂壇的一大亮點。1981年出生的周渝民，以偶像團體F4成員身份紅遍亞洲，後來轉型成為實力派演員，更榮獲金鐘視帝獎項，他原本也應服役24個月，但在2005年與2007年，他兩度向兵役單位提出免役申請，理由是長期受憂鬱症所苦。周渝民最初在北市申請免役曾遭駁回，但他2年後轉戶籍至基隆，再以憂鬱症提出申請，最終獲得核准。由於當時大眾對心理疾病的認知不深，加上藝人身分，這件事一度引發媒體熱議，甚至傳出「逃兵」質疑。對此，周渝民曾嚴正澄清，強調自己是依據國家規定，經專業醫師診斷和兵役單位判定為免役，一切程序合乎規範。近年來，周渝民持續在影視作品中展現內斂且成熟的演技，穩固了其在戲劇圈的地位。以幽默、模仿見長的全方位主持人陳漢典，是綜藝節目中不可或缺的靈魂人物，和當紅主持人Lulu結婚之後，更是成為鎂光燈焦點，陳漢典坦言，自己多年前就被政府通知免役，原因是他從小就患有扁平足，扁平足是足弓塌陷的狀況，若達到一定角度，會被判定為免役體位。陳漢典曾公開表示，雖然扁平足除了不能往後仰，但可以正常生活，不過，他也透露扁平足確實對他的健康造成後續影響，例如前陣子因椎間盤突出壓迫到坐骨神經，需持續接受治療。他表示，雖然這些是扁平足帶來的影響，但他更希望以帶給觀眾歡樂的面貌示人，平常不會一直跟大家提到他的病況。