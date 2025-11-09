我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧超（上）、范冰冰（下）主演的電視劇《人間情緣》就是改編自李春平的生平故事。（圖／翻攝自百度百科）

▲李春平（左）在女星過世後返回中國生活，並和女歌手韓鎧伊（右）有一名私生子。（圖／翻攝自網易娛樂）

被封為中國「最強軟飯男」的慈善家李春平10月底在北京過世，享壽76歲。他生前最為人所知的事件，就是從大他38歲的好萊塢女星手中，繼承高達人民幣268億（約新台幣1160億元）的遺產。李春平曾透露自己照顧該女星13年，遺產協議是不能透露女星身分；而他晚年得了阿茲海默症，據說去世時身邊一個親人都沒有，大家為了爭產都無心照顧他，晚景淒涼。據中國媒體《優點娛樂》、《網易新聞》介紹，李春平1991年開始在中國積極參與公益事業，捐款金額龐大，引起外界關注。大家本來以為他是某個從事地下產業的富豪，但李春平自述，自己的大量財產是靠繼承得來的。李春平說他因長得像某位好萊塢女星的初戀，兩人在北京的飯店相遇就一拍即合，李春平因此搬去美國跟女星生活，被女星包養13年，並在她死後繼承高達人民幣268億的遺產。這段故事還曾被改編成電視劇《人間情緣》，由鄧超、范冰冰、李小冉等人主演。不過這名財力雄厚的好萊塢女星到底是誰？李春平從未透露過對方身分，據說這是他繼承遺產簽的其中一項協議。外界則猜測該女星可能是凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）或是卓別林前妻寶蓮高黛（Paulette Goddard），但李春平不願回應，僅表示女星的財產是來自她爸爸的農場及2任前夫。而李春平回中國後曾與小39歲的網路歌手韓鎧伊交往，韓鎧伊在2015年透過試管方式生下李春平私生子，但並沒有帶著小孩和李春平生活。現在李春平過世後，韓鎧伊跳出來主張兒子可以繼承遺產，將與李春平的其他家人將進行爭產官司。另外，李春平在過世前早就患上阿茲海默症，據說他的員工和部分家人為了控制他財產，故意逼他和一名沒有背景的保母結婚，再向法院申請李春平是無民事行為能力人，藉此霸佔上億元。曾經風光一時、出手闊綽的李春平晚年成了傀儡，身邊無人真心相待，在醫院孤獨病逝。