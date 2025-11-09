我是廣告 請繼續往下閱讀

▲虞書欣在泰國國喪期間穿亮色禮服現身活動。（圖／微博@虞書欣工作室）

中國女星虞書欣近來接連傳出爸爸公司放高利貸、霸凌其他女星等爭議，導致她甜妹人設直接崩壞，不僅消失2個月，就連預計在9月開拍的新劇《一念江南》也都停拍。而上個月30日，虞書欣工作室宣布她將於本月7日到泰國出席活動。但據悉，泰國王太后詩麗吉（Sirikit）在上個月24日過世後，泰國進入哀悼期，不料虞書欣卻在當天無視國喪以藍色禮服亮相活動，遭批不尊重。泰國在王太后詩麗吉過世後，目前正處於30天的哀悼期，政府也宣布禁止公共娛樂活動。但不料虞書欣卻在哀悼期中，穿著亮藍色禮服現身，遭大批泰國網友怒批不尊重當地文化、無視王太后等。雖然虞書欣為展現誠意，在台上用泰文自我介紹，還獻唱一小段泰文歌曲，但還是被不少泰國網友在直播間狂刷「霸凌女」。消息傳到中國後，也在微博引發熱議，網友驚訝虞書欣霸凌事件竟然已經傳出國外，怒批根本丟臉丟到國外去。除此之外，也有人指出當天出席活動藝人幾乎都穿深色服裝登場，只有虞書欣一人是亮色系，讓網友傻眼直呼「沒見過這麼渴望突出的」。據悉，在王太后詩麗吉過世後，隔天剛好就是BLACKPINK為期3天的演唱會，加上成員之一的Lisa就是泰國人，更是讓BLACKPINK處境尷尬，甚至一度傳出可能取消，但之後BLACKPINK宣布演唱會照常舉行，經紀公司與主辦單位也火速想出對策。演唱會中，BLACKPINK把熱場的MV全變成黑白色調播出，大螢幕也放上詩麗吉過世的訊息，表演登場前，粉絲全體起立，配合默哀1分鐘，對已故王太后表達尊重，隨後才開始進行演唱會，就連演出服裝也做了調整，多改成暗色系路線，演唱會的煙火環節也同樣取消，就是為了對泰國國喪表達尊重，粉絲見狀也紛紛感謝BLACKPINK的用心。