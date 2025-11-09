MLB大聯盟世界大賽最終由洛杉磯道奇以4勝3敗擊敗多倫多藍鳥，成為本世紀首支衛冕成功球隊，而稍早有球迷挖出，MLB官方X早在去年1月24日預測未來10年世界大賽對戰組合的貼文中，精準預言2025年就是道奇與藍鳥，引發球迷討論，而這份表單中，大聯盟官方也預測8年後、2033年的對戰組合是洛磯與天使，讓球迷吐槽：「這應該很難成真！」
MLB官方神預言 未來10年世界大賽對戰組合
MLB官方每年都會趁著休賽季曝光各種活動、贊助商廣告與球員私下生活，延續棒球熱潮，各種互動貼文也層出不窮，2024年1月24日，MLB官方就預測未來10年的世界大賽組合，當時預言2025年就是由道奇與藍鳥競逐冠軍，想不到真的成真。
實際上，這份表單出自於2024年，預言當年度是勇士與金鶯打世界大賽，但最終是道奇與洋基，而未來10年中，道奇只會再闖進2次世界大賽，而2033年的世界大賽對戰組合，更是近年戰績不振的洛磯與天使，讓球迷吐槽，「這應該不太可能發生！」、「去年就不準了，今年剛好而已。」
8年後世界大賽是洛磯vs天使 球迷吐槽：不可能成真
洛磯今年整季苦吞119敗，僅拿下43勝，連續3年單季破百敗，不僅再度成為聯盟爐主，更是近年來大聯盟競爭力最弱球隊，而大谷翔平前東家洛杉磯天使，近年戰績同樣不好，本季72勝90敗位居美聯西區墊底，上一次闖進季後賽已經要追溯至2014年，當時他們在分區系列賽遭到皇家橫掃出局，如今11年過去，從未再進過季後賽。
