▲巨人隊的岡本和真、西武獅的今井達也與高橋光成等人，也都被外界預期將陸續挑戰美國職棒。（圖／記者葉政勳攝）

▲日本媒體分析指出，這波「恐慌性緊縮」將對剛開啟挑戰大聯盟夢想的日籍球員造成直接衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）可能正面臨又一次勞資危機。根據《日刊體育》報導，前紅人與國民隊總管、現任球評於美國知名Podcast節目《Foul Territory》上指出，隨著現行。這一風暴不僅可能動搖美國球界秩序，也將牽動村上宗隆、岡本和真等多位即將挑戰大聯盟的日本球員。今年冬天，被視為日本職棒頂級強打的村上宗隆（25歲）已透過入札制度（posting system）正式開放與MLB球團洽談加盟。除了他之外，巨人隊的岡本和真、西武獅的今井達也與高橋光成等人，也都被外界預期將陸續挑戰美國職棒。然而，Bowden警告，這批渴望旅美的日本球員，恐面臨「史上最保守的自由球員市場」，影響他們的談判。Bowden表示：「有幾支球團毫不在意潛在的停擺風險，例如巨人、紅襪、洋基與費城人，他們仍會砸錢搶人。」但他同時強調：「多數球團老闆將完全停止大筆支出，因為他們害怕一旦勞資談判破裂、球季暫停，投入的巨額合約就會變成沉沒成本。」他預測，這個休賽季的球員簽約會「極度謹慎與保守」。「聰明的經紀人會提出『後期支付型合約（back-loaded contract）』，讓球員能在停擺後仍確保收入，但大多數總管不會同意這樣的條件。」日本媒體分析指出，這波「恐慌性緊縮」將對剛開啟挑戰大聯盟夢想的日籍球員造成直接衝擊。由於球團普遍不願冒險簽下長約，村上宗隆與其他球員可能會遇到報價偏低、談判時間延長、甚至遭延後簽約的情況。過去MLB在2021年12月就曾出現勞資協議破裂導致的短期停擺，若明年談判再陷僵局，將可能重演類似劇本，讓整個自由市場陷入動盪。