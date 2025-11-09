我是廣告 請繼續往下閱讀

「台北的鍋燒意麵….總是會讓台南人失望.....有沒有雙北市好吃的鍋燒意麵啊？」

▲網友分享自己找不到雙北好吃的鍋燒意麵，沒想到引起廣大迴響。（圖/Threads）

台北鍋燒意麵、花枝意麵公認難吃！美食YouTuber都講實話了

即便在雙北有店家招牌都主打是台南口味的小吃，但味道就是不對，嘗試多間鍋燒意麵，湯頭就是不對勁

「我很少叫人放棄，但在台北真的好難找到我們心中的鍋燒。」

▲連專門做美食開箱的YouTuber「陪沈團」團長沈都說：「真的找不到台南人心目中的鍋燒」。（圖/Threads）

台北鍋燒意麵推薦！仍有優秀店家、真實開箱心得

位於台北市松山區饒河街，在松山捷運、松山慈祐宮旁邊的「哈囉海鮮鍋燒」

▲台北市松山區饒河街「哈囉海鮮鍋燒」已經是非常趨近台南程度好吃的鍋燒意麵店家。（圖/Google評價）

店內除了有鍋燒意麵可以選擇之外，還有雞絲麵、烏龍麵、王子麵、冬粉、粥品等等，不過缺點就是價格上偏高，最基本款的就要125元起

▲「哈囉海鮮鍋燒」可以客製化各種配料、湯底，雖然價格不便宜，但是是好吃的。（圖/Google評價）

