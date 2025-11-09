我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝侑芯（如圖）猝逝，馬來西亞歌手黃明志疑似涉案，當地媒體報導曾有人想冒領謝侑芯遺體，被警方識破驅離。（圖／謝侑芯 IG @irisirisss900)

▲陳雪甄在《人生海海》扮演馬來西亞華人，演出十分突出，入圍金馬獎最佳女配角。（圖／金馬執委會提供）

▲魏雋展在《人生海海》飾演來台發展多年的馬來西亞華人，無論口音和神態，都讓馬來西亞的當地演員察覺不出他其實是台灣人。（圖／金馬執委會提供）

馬來西亞歌手黃明志涉入網紅謝侑芯猝死疑案，之前《中國報》稱當地有不明人士冒充謝侑芯家屬，意圖認領遺體以及打探關詳情，遭到警方識破、驅離。今年入圍金馬獎最佳劇情片等5項大獎的《人生海海》導演廖克發，自己就是馬來西亞出身，表示這在當地並非特例，每隔幾隔月就會看到類似報導，而且屍體冒領在華人、馬來人、印度人的家庭都曾聽聞。《人生海海》描述從馬來西亞在台發展多年、幾乎不容易聽出口音的魏雋展，接到爸爸去世消息，回到家鄉去奔喪，卻發現爸爸被說秘密皈依伊斯蘭教，必須安葬在穆斯林的墓地，他和兄弟姊妹們決心尊重自己的傳統，設法尋回爸爸的遺體。廖克發提到「找回遺體」的個情節元素，稱搶屍體的故事，馬來西亞很多人寫過，但沒有人拍出來，官方不支持，就算提案想拍攝，也會被懷疑到底能不能拍？他自己是覺得該要突顯出問題的存在，不怕會不會遭打壓，《人生海海》才會呈現這些內容。有趣的是，片中逝者的兩子一女，戲分較多的大哥魏雋展、大姐陳雪甄，竟然都是台灣演員，廖克發稱過去拍紀錄片就合作過演出舞台劇出身的魏雋展，覺得是個非常好的演員，打定主意要再用他，這次剛好就讓他來演男主角。陳雪甄因為《人生海海》入圍金馬獎最佳女配角，透露有先上網學馬來西亞的口音，沒想到一抵達當地，就被副導演狠狠打槍，認為太刻意，她當下決定改變方向：「我不是要學口音，而是要把自己變成馬來西亞人。」因此狂看一堆馬來西亞政治、歷史文化發展影片，澈底從生活中將自身做改變。她還哀嘆，在語言方面沒有天分，表示在學馬來話的時候，老師一聽到演大哥的魏雋展發音，連忙讚美「Good」，對她卻是一副頭大的表情，可是她仍克服難關，最後一場與馬來西亞舞台劇演員對戲的重要片段，演出讓大家都叫好，當地演員也覺得她講得流暢，不敢相信她是台灣演員。