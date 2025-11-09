我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 朱孝天在社群曬出自己開公司的心情。（圖／朱孝天小紅書）

男團F4由言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪所組成，今年7月時隔多年合體，站上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會。而F4原訂將開啟巡迴演唱會計劃，不過因為朱孝天總在直播劇透，導致他被合體計劃踢出，F4將由剩下F3發行新歌並進行巡演。昨（8）日，朱孝天突然在社群宣布自己開了公司，並直言：「結束了一些不好的事情」，讓人猜測有言外之意。朱孝天近年將發展重心著重在中國，主要透過在對岸直播帶貨來增加收入，近日他宣布開設了自己的傳媒公司「磐音傳媒」，旗下也已經有簽約藝人，包括他的老婆韓雯雯和其他直播主，被猜測未來公司發展將以直播帶貨為主。昨日，朱孝天在小紅書上傳公司開業影片，他在典禮中致詞「我也是沒有想到今天，就是莫名其妙走到這一步，結束了一些不好的事情，迎來全新的開始。」而其中他所說的「結束不好的事情」，也被網友猜測是F4合體生變一事，讓留言區粉絲都感到相當可惜。而朱孝天開公司一事，也吸引許多網友留言猜測公司性質，「是直播公司嗎」、「做的什麼生意啊」、「什麼公司啊？」為此有眼尖網友解答，認為應該是主攻直播事業的傳媒公司，而公司名稱為磐音傳媒；另也有網友發現朱孝天瘦了很多，直呼他變得很帥氣，「帥了也變太帥了吧」、「孝天瘦了更帥了」、「瘦了就帥回來了」、「瘦了顏值上升，祝生意興隆。」根據《鏡報》指出，因朱孝天常在直播中劇透F4的團體計劃，讓公司相當頭痛，這也使F4的世界巡演因此喊卡，經過團員、公司多次討論後，決定由言承旭、周渝民、吳建豪三人組成「F3」重啟活動，不僅有合唱曲，也將推出個人新單曲，並由阿信擔任巡演製作人。對此，相信音樂表示，阿信除了擔任音樂製作，也參與整體演唱會策劃，目前演出正以最高規格籌備中，相關消息將以官方公告為準。