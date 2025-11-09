小資族不用等普發一萬、雙11優惠！王品集團表示，立冬開鍋進補優惠，在官方LINE領券爽吃「和牛涮免費升級」火鍋、壽喜燒雙吃；到年底前還延長營業時間，一招把用餐時間從「2小時延長至5小時」狂涮，自助吧吃到飽太划算。錢都涮涮鍋表示，新店開幕「開鍋85折優惠」。
王品集團：和牛涮「延長5小時」開涮！自助吧吃到飽
已過立冬節氣，爽吃開鍋進補優惠，王品集團表示，旗下「和牛涮」陪伴鐵粉禦寒，即日起到12月31日年底延長營業時間，平日周一到周四，晚上9點後入場，用餐時間直接從2小時「延長5小時」。
晚鳥開吃除了「和牛炙燒壽司、極上和牛涮煮、和牛黑咖哩飯」，再搭配超過70種美味無限量供應，吃到飽狂涮到凌晨2點。
和牛涮：官方LINE領券「免費升級」壽喜燒雙吃
和牛涮表示，即日起到11月30日，到品牌LINE領券，平日消費頂級和牛套餐「免費升級」為究極和牛壽喜燒雙吃，肉品也升級為日本A5和牛三叉部位、再加生食級雞蛋一顆，是饕客推薦油花細膩、肉質軟嫩的首選。
和牛涮該優惠，平常可是要依照人頭分別加價99元才能享受，現在有機會0元升級。提醒大家，高雄夢時代店／頭份尚順店不參與延長與優惠活動。
錢都涮涮鍋：新店開幕「開鍋85折優惠」！
錢都涮涮鍋表示，11月兩大新店開幕優惠爽吃！錢都迴龍萬壽店即日起至11月18日，開鍋即享「85折優惠」！而且搭配甜點、飲料、冰淇淋自助吧吃到飽；還有「錢都平鎮南豐店」開鍋滿千「免費送百元折價券」。
提醒大家，迴龍萬壽店優惠折扣不適用於經濟鍋品、特價商品、共鍋、酒類；平鎮南豐店優惠不併用，例假日、特殊假日、國定假日不適用。
錢都 迴龍萬壽店 資訊
地址：桃園市龜山區萬壽路一段250號
電話：02-8200-6666
時間：11:00-02:00 (最後收客時間01:00)
錢都 平鎮南豐店 資訊
地址：桃園市平鎮區南豐路91號
電話：03-419-3338
時間：11:00-02:00 (最後收客時間01:00)
資料來源：王品集團、和牛涮、錢都涮涮鍋
